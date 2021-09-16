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زلزال بقوة 5.5 درجة يهزّ سيشوان بالصين ويخلف قتيلين

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شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.5 درجة يهزّ سيشوان بالصين ويخلف قتيلين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 16 سبتمبر 2021

ذكر مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) أن زلزالا بلغت شدته 5.5 درجة هز إقليم سيشوان في جنوب غرب الصين أمس الأربعاء (الخميس بالتوقيت المحلي).

 

وقال المركز إن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

 

وأعلنت السلطات الصينية أنّ الزلزال أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

 

وقال التلفزيون الحكومي الصيني "سي جي تي إن" نقلاً عن الحكومة المحليّة، إنّ الزلزال غير العميق أسفر عن قتيلين، من دون أن يحدّد أين بالتحديد قتلا ولا أن يعطي أي تفاصيل إضافية.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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