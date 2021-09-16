زلزال بقوة 5.5 درجة يهزّ سيشوان بالصين ويخلف قتيلين

محمد الفلاح - الخميس 16 سبتمبر 2021

ذكر مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) أن زلزالا بلغت شدته 5.5 درجة هز إقليم سيشوان في جنوب غرب الصين أمس الأربعاء (الخميس بالتوقيت المحلي).



وقال المركز إن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

وأعلنت السلطات الصينية أنّ الزلزال أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وقال التلفزيون الحكومي الصيني "سي جي تي إن" نقلاً عن الحكومة المحليّة، إنّ الزلزال غير العميق أسفر عن قتيلين، من دون أن يحدّد أين بالتحديد قتلا ولا أن يعطي أي تفاصيل إضافية.