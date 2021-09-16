شكرا لقرائتكم شاهد رحلة تاريخية.. 4 سياح ينطلقون للفضاء على سبيس إكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انطلقت اليوم الخميس من ولاية فلوريدا الأميركية سفينة تابعة لشركة "سبيس إكس" تحمل مليارديرا في مجال التجارة الإلكترونية وثلاثة مواطنين أقل ثراء اختارهم لمشاركته في أول رحلة تصل إلى المدار حول الأرض بطاقم من المدنيين بالكامل.

وفي التفاصيل، انطلقت الرحلة التي تقل المجموعة التي تتألف من أربعة من هواة السفر للفضاء، بقيادة الأميركي جاريد إيزاكمان مؤسس شركة التجارة الإلكترونية "شفت فور بيتمنس" ورئيسها التنفيذي، في الساعة الثامنة وثلاث دقائق مساء الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0003 اليوم الخميس بتوقيت غرينتش) من مركز كنيدي الفضائي في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.

وفي بث لعملية الإطلاق، ظهر إيزاكمان (38 عاما) وزملاؤه من أفراد الطاقم، شيان بروكتور (51 عاما) وهايلي أرسينو (29 عاما) وكريس سيمبروسكي (42 عاما)، وهم مثبتون في المقصورة المضغوطة لكبسولة من نوع "كرو دراجون" ذات اللون الأبيض اللامع التابعة لسبيس إكس والتي أُطلق عليها اسم "ريزيليانس"، ويرتدون ملابس الفضاء ذات اللونين الأسود والأبيض.

فيما طافت الكبسولة في سماء فلوريدا على متن صاروخ من صواريخ "فالكون 9" التي تنتجها الشركة القابل لإعادة الاستخدام وزُودت بقبة خاصة للمراقبة في مكان فتحة الالتحام المعتادة.

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يشار إلى أنه من المتوقع أن تستغرق الرحلة، وهي أول رحلة مأهولة إلى المدار لا تقل أي رواد فضاء محترفين، نحو ثلاثة أيام منذ لحظة الإطلاق حتى عودتها، بحسب ما أوضح مسؤول المهمة.

سبيس إكس (أ ف ب)

المال مقابل المفاخرة

يذكر أن هذه هي الرحلة السياحية الأولى للفضاء بالنسبة لسبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك، وتمثل قفزة تحقق له السبق على المنافسين الذين يقدمون أيضا رحلات على سفن تحملها الصواريخ للعملاء الأثرياء الراغبين في دفع المال مقابل الاستمتاع والمفاخرة بالقيام برحلات للفضاء.

وكان إيزاكمان قدم مبلغا ضخما لماسك رفيقه على قائمة المليارديرات ومالك سبيس إكس كي يقوم بالرحلة مع زملائه الثلاثة في الطاقم.

كما أعلن أن تلك المهمة المسماة "إنسبايريشن 4" تهدف إلى رفع مستوى الوعي وزيادة الدعم لإحدى أهم قضاياه، وهي مستشفى سانجودي لأبحاث الأطفال وهو مركز رائد لعلاج سرطان الأطفال في ممفيس بولاية تينيسي.

فيما قدرت مجلة تايم ثمن التذكرة لجميع المقاعد الأربعة بمبلغ 200 مليون دولار.

سبيس إكس (أ ف ب) سبيس إكس (أ ف ب) سبيس إكس (أ ف ب)

وتستهدف "إنسبايريشن 4" الوصول إلى ارتفاع 575 كيلومتراً فوق الأرض وهي نقطة أعلى من مدار محطة الفضاء الدولية والتلسكوب الفضائي هابل.

عند هذا الارتفاع ستدور الكسبولة كرو دراجون حول الكرة الأرضية دورة كاملة كل 90 دقيقة بسرعة تبلغ حوالي 27360 كيلومترا في الساعة، أي ما يقترب من 22 ضعف سرعة الصوت.

سبق على المنافسين

يذكر أن شركتين منافستين هما "فرجين جالاكتيك" ومديرها التنفيذي ريتشارد برانسون و"بلو أوريجون" ورئيسها التنفيذي جيف بيزوس تقديم خدمات رحلات الفضاء الخاصة هذا الصيف، مع اشتراك كل واحد منهما في رحلة للفضاء.

لكن هذه الرحلات شبه المدارية لم تكن أكثر من قفزات محدودة مقارنة برحلة "إنسبايريشن 4" إذ وصلت للفضاء، لكنها لم تتمكن من الدوران حول الأرض واستمرت لمدة تُقاس بالدقائق.

سبيس إكس (أ ف ب) سبيس إكس (أ ف ب) سبيس إكس (أ ف ب)

إلى ذلك، توصف سبيس إكس بالفعل بأنها اللاعب الأكبر في مشاريع الفضاء الآخذة في النمو، حيث أطلقت رحلات إمداد لرواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، لصالح إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا). وهناك بالفعل كبسولتان من طراز دراجون ملتحمتان بالمحطة.

لكن على الرغم من منحهم بعض الألقاب، الشرفية إلى حد كبير، لن يكون لطاقم "إنسبايريشن 4" دور يلعبونه في قيادة المركبة التي سيتم تشغيلها بواسطة فرق على الأرض وأنظمة توجيه على متنها، رغم أن اثنين من أفراد الطاقم يحملان رخصة طيران.