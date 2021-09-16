شكرا لقرائتكم خبر عن الفلفل الأخضر الحار يساعد فى فقدان الوزن ويحمى من السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الفلفل الأخضر بديلاً صحيا لمسحوق الفلفل الأحمر المعبأ "الشطة"، وهو مصدر غنى بمضادات الأكسدة التى تسمى الكابسيسين والحديد وفيتامين سى وفيتامين أ والحديد والبوتاسيوم والألياف الغذائية، ويعزز الفلفل الأخضر وفقًا للخبراء عملية التمثيل الغذائي بنسبة 50%، حيث إن تناول كمية محدودة من الفلفل الأخضر ترفع درجة حرارة الجسم وتزيد من معدل التمثيل الغذائى وتحسن الدورة الدموية، وفقا لتقرير موقع time now news.

هل يمكن للفلفل الأخضر أن يعزز فقدان الوزن؟

كشفت الدراسات أيضًا أن الطعام الحار يثبط شهيتك ويجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، وبالتالى يقلل من تناول السعرات الحرارية.

يعد الغشاء الأبيض للفلفل الحار الذى يربط البذور معًا، أغنى مصدر للكابسيسين ويعمل بشكل أفضل لفقدان الوزن، حيث يوصى الخبراء بـ 12-15 جرامًا فقط من الفلفل الحار فى اليوم لتجنب الآثار الجانبية، حيث إن الإفراط فيه قد يسبب الحموضة واضطراب الأمعاء.

لإنقاص الوزن يوصى الخبراء بتقطيع الفلفل الأخضر فى كارى الخضار واستخدامه كبديل لمسحوق الفلفل الأحمر الذى قد يحتوى على إضافات تلوين ويمكن أن تكون مغشوشة إلى جانب ذلك، أضف هذه الفلفل الحار إلى المخللات أو السلطات.

هل يمكن للفلفل الأخضر أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكرى؟

أحد العوامل الرئيسية المسئولة عن مرض السكرى من النوع 1 أو 2 هو متلازمة التمثيل الغذائى، واضطراب مستويات السكر في الدم، ومع زيادة التمثيل الغذائى لخصائص الفلفل الأخضر وفوائده لفقدان الوزن، يرتبط تناوله بشكل غير مباشر بتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكرى علاوة على ذلك، مع نفس الخصائص، يمكن للفلفل الأخضر تحسين امتصاص الجلوكوز فى الجسم وتنظيم مستويات السكر فى الدم.