شكرا لقرائتكم خبر عن صداع وضيق تنفس وبرودة مفاجأة.. علامات تدل على نقص الحديد بجسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الحديد من العناصر الغذائية المهمة التى يحتاجها الجسم لإنتاج الدم، وقد يؤدى قصوره إلى حدوث خلل وظيفى فى الجسم والشعور بالتعب أو بالدوار، وقد يؤدى نقص الحديد فى الجسم إلى حالة تعرف باسم فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، والتى يمكن أن يعانى الجسم بسببها من انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء الصحية، وفقا لتقرير لموقع time now news.

نقص الحديد الأسباب والأعراض

عند الحديث عن عوامل الخطر، فإن النساء والمتبرعين بالدم بشكل متكرر والأطفال والنباتيين والرضع أكثر عرضة للإصابة بنقص الحديد مقارنة بمجموعات أخرى من الناس، وهناك عاملان يتصدران القائمة وهما عدم قدرة الجسم على امتصاص الحديد واستهلاك كمية غير كافية من الحديد فى النظام الغذائى، بينما يعتبر الحمل وفقدان الدم من بين الأسباب الأقل بروزًا.

الدوخة

التعب

الشعور بالبرودة المفاجئة

الدوار

ضعف الشهية

صداع الراس

جلد شاحب

أظافر هشة

ضيق في التنفس

ألم صدر

أكثر من تناول الأطعمة النباتية الغنية بالحديد مثل بذور اليقطين والسبانخ واللفت والزبيب والفاصوليا وبذور القرع.

أكثر من تناول الأطعمة الحيوانية الغنية بالحديد مثل الدجاج والمحار والروبيان والبيض والسردين .

يمكن أن تساعد المكملات الغذائية فى تلبية متطلبات الجسم من الحديد، ومع ذلك قبل الانتقال إلى خطة المكملات تأكد من طلب مشورة الخبراء حول الجرعة .

يمكن أن يعزز فيتامين سى امتصاص الحديد، لذلك يجب تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين سى مثل الطماطم والبروكلى والتوت والحمضيات والأناناس فى النظام الغذائى .

لمنع نقص الحديد بين الأطفال، يجب على الأمهات الحرص على منحهم تركيبة من الأطعمة الغنية بالحديد .

بعض الأعراض الشائعة لنقص الحديد:طرق يمكن من خلالها معالجة نقص الحديد: