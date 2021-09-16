علامات تدل على أن السرير وراء آلام الظهر

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القاهرة - سامية سيد - آلام الظهر مشكلة شائعة تُعزى إلى مجموعة متنوعة من الأسباب من الجلوس لساعات طويلة، وطريقة الجلوس الخاطئة السيئة والإفراط فى النظر إلى هاتفك المحمول بطريقة خاطئة، بجانب نوع مرتبة السرير التى تنام عليها، وفى هذا التقرير نتعرف على أهم العلامات التى تدل على أن مرتبة السرير هى السبب وراء آلام الظهر التى تعانى منها بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما الذى يسبب آلام الظهر؟

يرجع السبب الكامن وراء آلام الظهر إلى الضغط على العمود الفقرى بسبب الجلوس أو الاستلقاء فى وضع غير طبيعى لفترة طويلة، ويمكن أن تظهر آلام الظهر على شكل آلام خفيفة فى أسفل الظهر، وتيبس فى رقبتك وتنميل فى ساقيك وقدميك.

ووفقًا لمركز UCLA الطبى الأمريكى، يمكن أن تؤدى المرتبة غير المناسبة وغير الصحية إلى الشعور بعدم الراحة بعد الاستيقاظ مباشرة وتؤدى إلى آلام الظهر المزمنة.

علامات تدل على أن "مرتبة السرير" هى السبب وراء ألم ظهركألم الظهر بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة

عليك أن تكون على دراية بوقت آلام ظهرك، إذا شعرت بالألم بعد الاستيقاظ مباشرة أو فى غضون من 10 إلى 30 دقيقة من الاستيقاظ وشعرت بالتحسن بعد تمارين المشى والتمدد، فمن الواضح أن مرتبتك هى السبب.

إذا كنت تعانى من ألم مستمر أثناء النوم وتستمر فى التقلب والاستدارة طوال الليل مع زيادة الضغط على المفاصل فقد تحتاج إلى تغيير مرتبتك.

نوع المرتبة

المراتب متوسطة الصلابة تقلل من فرص آلام الظهر بالمقارنة مع المراتب الأكثر ليونة يجب أن تدعم المرتبة الجسم بالكامل، وخاصة محاذاة العمود الفقري والرقبة، حيث تضيف المرتبة الصلبة ضغطًا على عمودك الفقرى، وإذا كانت مرتبة السرير لينة فلن تدعم العمود الفقرى.

النوم على مرتبة جديدة قد يسبب ألم الظهر

عندما تنتقل إلى مرتبة جديدة يمر ظهرك بمرحلة انتقالية، حيث إن جسمك معتاد على المرتبة التى كنت تنام عليها من قبل، لذلك حتى لو كانت مرتبتك الجديدة أكثر دعمًا وصلابة، فقد يؤدى ذلك إلى آلام الظهر حيث يستغرق الأمر وقتًا لإعادة محاذاة عمودك الفقرى، وقد تستغرق الفترة الانتقالية للمرتبة الجديدة ما يصل إلى 21 يومًا وستبدأ فى النهاية فى الشعور بالتحسن.

ومن الأفضل قبل شراء مرتبة جديدة أن تراجع طبيبك إذا كان لديك أى مشكلة متعلقة بالعمود الفقرى لينصحك بمرتبة طبية تناسبك.