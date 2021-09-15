صحة ورشاقة

منذ يونيو الماضي.. مصر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ليل الثلاثاء/الأربعاء تسجيل 503 إصابات جديدة بفيروس في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ 21 يونيو.

 

كما سجلت البلاد 10 حالات وفاة إضافية، وفقا لما ذكرته الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

 

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 293 ألفا و951 إصابة، والوفيات إلى 16 ألفا و895 وفاة.

 

كما أعلنت الوزارة تعافي 325 شخصا ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 ألفا و450 شخصا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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