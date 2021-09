تعرف عليها.. 5 فوائد إضافية مذهلة لتناول الزنك

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - الزنك يعتبر أحد العناصر المعدنية الصغرى التي يحتاج جسم الإنسان إلى كميات ضئيلة منها، غالباً أقل من 100 مليجرام، ورغم ذلك فإن نقصها يسبب مشاكل صحية.

وكشفت دراسة حديثة، نشرت في مجلة Nature كوميونيكيشنز، أن هذا العنصر الكيمائي قد يكون جيدًا لتنظيم ضغط الدم، وهو اكتشاف جديد ومهم.

أيضا خلصت الدراسة ذاتها إلى أن الزنك له تأثيرات رئيسية عديدة على الجسم، وجميعها مفيدة للغاية، بجانب قدرته على علاج حالات نزلات البرد وأهميته في كفاح فيروس كورونا المستجد.

مع اتباع نظام غذائي متنوع، عادة يحصل جسمك على ما يكفي من الزنك، وتشمل مصادره الغذائية الدجاج واللحوم الحمراء وحبوب الإفطار المدعمة.

الكمية اليومية الموصى بها من الزنك هي 8 ملليجرام (مجم) للنساء و11 ملليجرام للرجال البالغين.

موقع Eat This, Not That استعرض 5 تأثيرات مفيدة لعنصر الزنك الكيميائي، كالتالي:

1- يتحكم في ضغط الدم

يقول الدكتور سكوت أيتون، كبير مؤلفي الدراسة الحديثة: “الزنك هو أيون معدني مهم في علم الأحياء، وبالنظر إلى أن الكالسيوم والبوتاسيوم مشهوران بالتحكم في تدفق الدم والضغط، فمن المدهش أن دور الزنك لم يتم تقديره سابقًا”.

أوضح مؤلفو الدراسة أن “التحليل الأخير للتجارب العشوائية المضبوطة لمكملات الزنك أظهر أن الزنك يقلل من ضغط الدم الانقباضي”.

من ناحية أخرى، تم ربط نقص الزنك بارتفاع ضغط الدم في النماذج الحيوانية، وهنا يظهر دورًا للزنك في تنظيم الأوعية الدموية.

وفقا للموقع، اكتشف الباحثون ارتباط الجين المسؤول عن الحفاظ على مستويات الزنك داخل الخلايا بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

2- يساعد في علاج نزلات البرد

تشير الدلائل إلى أنه إذا تم تناول مستحلبات الزنك أو شرابها في غضون 24 ساعة بعد ظهور أعراض البرد، يمكن أن تساعد في تقصير مدة نزلات البرد.

ومع ذلك، فقد ارتبط استخدام الزنك داخل الأنف بفقدان حاسة الشم، في بعض الحالات على المدى الطويل أو بشكل دائم.

3- يساعد في حل مشاكل الهضم

مكملات الزنك عن طريق الفم يمكن أن تقلل من أعراض الإسهال لدى الأطفال الذين يعانون من مستويات منخفضة من الزنك، مثل سوء التغذية.

لكن حتى الآن لا توجد أدلة كافية للتوصية باستخدام الزنك عن طريق الفم للأطفال المصابين بالإسهال والذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا ومتنوعًا.

4- يساعد في التئام الجروح

الأشخاص الذين يعانون من تقرحات الجلد ومستويات منخفضة من الزنك قد يستفيدون من مكملات الزنك الفموية.

يبدو أن الإدارة الموضعية للزنك أفضل من العلاج عن طريق الفم، نظرًا لتأثيرها في تقليل العدوى الفائقة والمواد الميتة عبر أنظمة الدفاع المحلية المحسنة ونشاط تحلل الكولاجين، والإفراز المستمر لأيونات الزنك التي تحفز الاندمال الظهاري للجروح في الأفراد العاديين.

5- يعالج حروق الشمس

أكسيد الزنك كان يستخدم في المراهم لعلاج الجروح، كما هو مذكور في النصوص الطبية اليونانية القديمة، واليوم لا يزال أكسيد الزنك علاجًا جلديًا شائعًا بدون وصفة طبية.

“يمكنه الدفاع عن حروق الشمس عن طريق عكس الأشعة فوق البنفسجية وبثها بحيث لا تخترق الجلد، كما أنه يستخدم لعلاج حالات الجلد الملتهبة مثل الحروق والأكزيما وقرح الفراش وطفح الحفاضات”، كما تقول هارفارد هيلث.

يشكل هذا المركب حاجزًا وقائيًا على سطح الجلد وطرد الرطوبة والسماح للجلد بالشفاء، وقد يساعد أيضًا الإنزيمات في تكسير أنسجة الكولاجين التالفة بحيث يمكن تكوين أنسجة جديدة، ولم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية سلبية للزنك.