شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مشاكل صحية تسببها قلة النشاط البدنى.. منها ضيق التنفس والسمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المؤكد أن وباء كورونا أضر بصحتنا الجسدية والعقلية، وفى حين أن بعض الناس قد استغلوا هذا الوقت للعمل على أنفسهم من خلال الانغماس فى ممارسة التمارين الرياضية والأكل الصحى لتجنب اكتساب المزيد من الوزن، أصبح أكثر الناس يعانون من الكسل نتيجة قلة النشاط البدنى ما ترتب عليه زيادة الوزن، وهناك علامات تدل على أنك لست طبيعيًا وتحتاج لتناول الأكل الصحى وممارسة نشاط بدنى، وفقًا لما نشره موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 6 مشاكل صحية يسببها قلة النشاط البدنى والأكل غير الصحى: تشعر بضيق فى التنفس عند أدنى حركة

عندما يكون شخص ما فى حالة سيئة فمن المرجح أن يصاب بضيق التنفس عند أدنى حركة، حيث يصبح تنفسك ثقيلًا عند المشى وصعود السلم، وقتها يجب عليك تصحيح مسارك لتكون أكثر نشاطًا عن طريق ممارسة الرياضة والحرص على تناول الأطعمة الصحية منخفضة السعرات الحرارية.



ضيق التنفس

زيادة معدل ضربات قلبك أثناء الراحة

بصرف النظر عن تنفسك، يمكن أن يخبرك معدل ضربات قلبك أيضًا أنك لست فى حالتك الطبيعية، فإذا وجدت أن معدل ضربات قلبك مرتفع حتى عندما لا تتحرك وجسمك فى حالة راحة فهذا يدل على وجود مشكلة إما بسبب القلق أو قلة شرب الماء أو الإرهاق أو قلة النوم، لذلك ابحث عن السبب وحاول تجنبه.



كثرة الاصابات

أنت أكثر عرضة للإصابات

عندما يكون جسمك ضعيفًا تصبح أكثر عرضة للإصابات، حيث تشعر بأوجاع وآلام متكررة فى ظهرك وكتفك ورقبتك وأجزاء أخرى من الجسم، لا ينبغى إهمال ذلك ويجب أن تبدأ فى أداء التمارين بانتظام لتجنب المزيد من الضرر، حيث ستقوى عضلاتك وتساعدك فى رحلة إنقاص الوزن.

قلة النوم

يمكن أن يساهم عدم ممارسة التمارين الرياضية الكافية والأكل غير الصحى والتوتر فى حرمانك من النوم جيدًا ليلًا، وقد يتسبب ذلك فى تعرضك لمخاطر صحية مزمنة إذا استمر هذا الوضع، ومن الممكن أن يترتب عليه أيضًا زيادة فى الوزن.



اضرار الوجبات السريعة

الإفراط فى تناول الأطعمة غير الصحية

قلة النشاط قد تدفعك للرغبة الشديد فى تناول الأطعمة غير الصحية مثل الوجبات السريعة، حيث يقول الخبراء إن عدم القيام بنشاط يزيد من إفراز هرمون يسمى الجريلين (الجوع) وهذا يدفعك لتناول المزيد من الطعام.



زيادة الوزن

السمنة

السمنة هى أحد المؤشرات المؤكدة لعدم قيامك بأى أنشطة بدنية، حيث تشير زيادة الوزن إلى أنك لست بصحة جيدة، كما أن السمنة تعرضك لخطر الإصابة بالأمراض وتعيق أيضًا قدراتك على أداء مهامك اليومية، وقد تصبح مشكلة على المدى الطويل، ويمكن أيضًا إدارة ذلك من خلال ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحى.