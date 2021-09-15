شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية: سمك السلمون يحميك من الالتهابات ويحسن صحة القلب والشرايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوصي الأطباء وخبراء التغذية بتناول سمك السلمون الأطلسي للوقاية وعلاج العديد من الأمراض، لأنها غنية بالعناصر المغذية الضرورية للجسم.



مفيد لصحة القلب والشرايين

تشير الدكتورة أولجا تشونتونوفا، خبيرة التغذية الروسية، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن "سمك السلمون الأطلسي، ليس غنيا باليود وفيتامين D ومجموعة فيتامين B فقط، بل وبأحماض أوميجا-3 الدهنية".

وتضيف، يحتوي 100 جرام من سمك السلمون الأطلسي على 420 ملجم من البوتاسيوم و210 ملجم من الفوسفور، وعلى الحديد والصوديوم والكالسيوم، كما تحتوي على 150 كيلو سعر حرارى، لذلك يؤثر إيجابيا في عمل القلب والأوعية الدموية، حيث يتحسن تدفق الدم ويتشبع القلب بالعناصر المغذية الضرورية ويعمل بصورة طبيعية.

وينصح أطباء العيون تناول هذا السمك، لأن أحماض أوميجا-3 الدهنية تعزز صحة العين، كما أن عنصر اليود يلعب دورا مهما في تكوين هرمونات الغدة الدرقية، ونقص تركيز عنصر اليود يسبب سوء الحالة الصحية، التي أعراضها الأولى - ضعف المناعة وسوء المزاج وشحوب الجلد والارهاق.



سمك السالمون وفوائده لصحتك

ويفيد سمك السلمون الأطلسي الكبار والصغار، حيث يحتاج الجسم النامي إلى الكالسيوم لنمو العظام والبوتاسيوم لتشكيل الجهاز العصبي، والفوسفور للأسنان والأظافر، وفيتامين А لتعزيز المناعة.

ووفقا لما ذكره موقع Healthlinفان السالمون غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، موضحا إن السلمون هو أحد أفضل مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية وحمض إيكوسابنتانويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA).

يحتوي (100 جرام) من سمك السلمون على 2.3 جرام من أحماض أوميجا 3 الدهنية على عكس معظم الدهون الأخرى، تعتبر دهون أوميجا 3 "أساسية"، مما يعني أنه يجب عليك الحصول عليها من نظامك الغذائي لأن جسمك لا يستطيع تكوينها.



فوائد عديدة لسمك السالمون

بشكل عام، توصي معظم المنظمات الصحية أن يحصل البالغون الأصحاء على ما لا يقل عن 250-1000 مجم من EPA وDHAمجتمعين يوميًا "حمض إيكوسابنتانويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)"، والذى يعود الفضل لهما في العديد من الفوائد الصحية المثيرة للإعجاب، مثل تقليل الالتهاب وخفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسرطان وتحسين وظيفة الخلايا التي تبطن الشرايين.

وجدت مراجعة واحدة لـ 22 دراسة أن استخدام مكمل حمض إيكوسابنتانويك وحمض الدوكوساهيكسانويك باستمرار يمكن أن يحسن بشكل كبير وظائف الشرايين، خاصة في الأشخاص الذين يدخنون أو يعانون من زيادة الوزن أو لديهم مستويات عالية من الكوليسترول أو متلازمة التمثيل الغذائي

علاوة على ذلك، أظهرت الدراسات أن الحصول على دهون أوميجا 3 من الأسماك يزيد من مستوياتها في الجسم بنفس فعالية تناول كبسولات زيت السمك.

بالنسبة إلى كمية الأسماك التي يجب تناولها، فإن تناول وجبتين على الأقل من السلمون أسبوعيًا يمكن أن يساعد في تلبية احتياجاتك من الأحماض الدهنية أوميجا 3.