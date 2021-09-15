شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم اللقيمات.. اخسر 7 كيلو من وزنك فى أسبوع من غير حرمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم اللقيمات هو أحد الأنظمة الغذائية المتبعة لخسارة الوزن خلال فترة زمنية قصيرة، لاستعادة رشاقتك وجسمك المثالى، حيث يساعدك هذا النظام على خسارة 7 كيلو من وزنك خلال أسبوع واحد فقط، طبقا لتقرير نشر فى موقع Healthline.

وأوضح الخبراء أن هذا الريجيم يعتمد على تناول أطعمة مقيدة لسعرات حرارية محددة، ويسهم ذلك فى حرق الدهون بالجسم، وبالتالى استعادة رشاقتك.

ويعتمد ريجيم اللقيمات على خطوات معينة، إذا تم تحقيقها تنجح فى خسارة وزنك، وهى:

1. عليك تناول 5 لقيمات فى كل وجبة على مدار اليوم.

2. على عكس جميع الأنظمة الغذائية فإن هذا الدايت يتخطى وجبة الإفطار التى تخلو من الطعام وتكون عبارة عن تناول قهوتك فقط.

3. تناول المكملات الغذائية وأقراص الفيتامينات خلال هذا الريجيم حتى تتمكن من خسارة وزنك.

4. عليك تناول 5 لقيمات من أى طعام ترغب فى الحصول عليه، حيث يمكنك تناول الكربوهيدرات والبروتينات وفقا للكمية المحددة.

5. تتكون وجبة الغداء من الأطعمة التى ترغب فى تناولها، لكن عليك تناولها بحصة محددة أيضًا.

6. تناول على وجبة العشاء أى نوع من الفاكهة، بجانب وجبة محددة من البروتين أو الكربوهيدرات، بحيث لا تتجاوز 5 لقيمات.

7. يتميز هذا النوع من الريجيم فى عدم شعورك بالحرمان، حيث بإمكانك تناول الوجبة التى ترغب بها، لكن بكميات محسوبة.