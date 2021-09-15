شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري قلب» يكشف عن 6 أسباب عضوية تعكر المزاج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن هناك 6 أسباب عضوية قد تكون سبباً في تعكر المزاج لدى الإنسان.

وأشار النمر في تغريدة له عبر تويتر، إلى أن من بين تلك الأسباب الستة، ارتفاع الضغط أو هبوطه، وكذلك ارتفاع السكر أو هبوطه، والإصابة بعرض جانبي لأحد الأدوية.

وأوضح أن من بين الأسباب التي تعكر المزاج أيضاً، قلة شرب الماء، وقلة النوم أو النوم بشكل متقطع، ووجود نشاط أو كسل في الغدة الدرقية.