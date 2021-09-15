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عصير الأناناس كله فوائد.. يدعم المناعة ويحارب السرطان ويحد من الالتهابات

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القاهرة - سامية سيد - عصير الأناناس لا يحتوى فقط على مذاق رائعة بل يقدم مجموعة من الفوائد الصحية، فهو يدعم مناعتك ويحارب السرطان ويخفض مستويات الالتهاب فى الجسم، كل ما عليك فعله إضافة عصير الأناناس إلى نظامك الغذائى يوميا للحفاظ على صحتك.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "eatthis" بعض الفوائد الصحية بعد تناولك لفعصير الأناناس، ومنها: 

 

1 - عصير الأناناس يقاوم الالتهاب

يحتوى عصير الأناناس على نسبة عالية من مضادات الالتهابات لذا فهو من المشروبات المهمة لمقاومة الالتهابات.

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2  -  قوة البروميلين

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إن البروميلين يستخدم أحيانًا فى بيئة الرعاية الصحية لعلاج الحروق الخطيرة، وكذلك الالتهاب الناجم عن الصدمات أو الجروح أو الجراحة، ثبت أيضًا أن البروميلين يثبط نمو السرطان فى أجزاء عديدة من الجسم، بما في ذلك الجلد والثدي والقولون وأجزاء أخرى من الجهاز الهضمي.

 

3 -  يعزز البروميلين قدرة الجسم على محاربة المرض:

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أظهرت الأبحاث أن إحدى طرق عمل البروميلين هو تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء التى تساعد الجسم على الاستجابة بفعالية للعوامل غير المرغوب فيها ، بما في ذلك نمو الخلايا السرطانية المذكورة سابقًا.

 

4   -عصير الأناناس له فوائد أخرى

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مع محتواه من البروميلين فإن عصير الأناناس قد يساعد أيضًا في الهضم، ويساعد في حمايتك من الفيروسات والتهابات الجهاز التنفسي، ويقلل من ضغط الدم ، ويمنع تجلط الدم.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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