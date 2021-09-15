نصائح لمرضى القلب من أجل تجنب الإصابة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 34 دقيقة

يتوجب على بعض الفئات خاصة مرضى القلب، أخذ العديد من الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقدمت الخبيرة الطبية شيرين طه مجموعة من النصائح لمرضى القلب لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت طه أستاذ ورئيس قسم القلب والأوعية الدموية إن مرضى القلب والأوعية الدموية خاصة كبار السن منهم ضمن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وعزت الخبيرة الطبية ذلك إلى ضعف مناعتهم، وتناولهم للأدوية بشكل مستمر، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

وللوقاية من الإصابة بكورونا، نصحت أستاذ ورئيس قسم القلب والأوعية الدموية هذه الفئة بالابتعاد عن التجمعات والزحام.

كما نصحتهم بالالتزام بالتباعد الاجتماعي من خلال ترك مسافة آمنة عند الحديث مع أي شخص، محذرة في الوقت ذاته من لمس الوجه باليد.

وشددت شيرين طه على ضرورة الاحتفاظ بالكحول طوال الوقت لتطهير أي شيء يمكن أن يتعاملون معه.

وقالت إنه ينبغي على مرضى القلب أن يلزمون من يتعاملون معهم على ارتداء الكمامة وإلا فعليهم أن يبتعدون عنه.

ونصحت بممارسة تمارين رياضية بسيطة من خلال التنسيق مع الطبيب المختص، وشرب الماء بشكل متواصل وتناول الطعام الصحي والالتزام بمواعيد تناول الدواء.