جوز الهند يحمي من السرطان ويحفظ الشعر والبشرة

محمد الفلاح - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

يحتوي جوز الهند على فوائد مذهلة تحمي الإنسان من الإصابة بالسرطان وصولا إلى حماية شعره وبشرته.



يعد جوز الهند جزءًا من الفواكه وحتى الحبوب، وثمارها على شكل كرة صلبة، عندما تقوم بفتحها تصل إلى اللحمة، وهي الجزء الأبيض فيها أو ما يعرف باسم اللب.

وتحتوي ثمرة جوز الهند على العديد من العناصر الغذائية المهمة للصحة، ولذلك فإن تناولها يمدك بالفوائد الصحية التي تحافظ على صحة القلب.

كما أنها تحسن من أداء الدماغ، وتعزز المناعة، وتقلل احتمالية الإصابة بالسرطان، وتحمي من التهاب المفاصل.

الإنفوجراف التالي يرصد مجموعة من أبرز الفوائد الصحية التي تحتويها ثمار جوز الهند..