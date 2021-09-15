شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أعراض الإصابة بالتصلب المتعدد وما هى الأسباب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التصلب المتعدد من الأمراض التى تهاجم الجهاز المناعى والجهاز العصبى، وتسبب التعرض لحدوث مشاكل فى أعصاب الجسم نتيجة لحدوث تلف فى الغطاء الخارجى لأعصاب الجسم، ويكون سببا فى عدم قدرة الشخص على الحركة بشكل طبيعى، نتيجة لحدوث تدهور وتلف فى الأعصاب.

وخلال هذا التقرير نتعرف على أعراض وأسباب الإصابة بمرض التصلب المتعدد وذلك وفقا لموقع "webmed" الطبى.

ما هى أعراض مرض التصلب المتعدد؟

- يشعر المريض بتنميل فى أحد أطراف الجسم ويكون بشكل شائع فى الكف.

- الشعور بكهرباء زائدة فى الجسم، خاصة عند الانحناء للأمام.

- الرعشة الشديدة فى الجسم.

- حدوث زغللة فى العين.

- فى الحالات المتأخرة من الإصابة يتعرض الشخص لعدم القدرة على الكلام.

- الإرهاق.

- الدوخة

- الإصابة بألم شديد فى الجسم بدون وجود مبرر.

ما هى أسباب الإصابة بالتصلب المتعدد؟

- الأشخاص الذين يعانون من مشاكل أو أمراض الجهاز المناعى هم الأكثر عرضة.

- مرضى مشاكل أعصاب الجسم.

- يلعب التاريخ الوراثى للعائلة دور كبير فى الإصابة.

- أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن نقص فيتامين د له دور كبير فى الإصابة.

- مرضى السكر أكثر عرضة للإصابة.

- الأشخاص المدخنون هم الأكثر عرضة للإصابة.

ما هى أضرار التصلب المتعدد على الجسم؟

- مشاكل فى أعصاب الجسم

- تلف فى الغطاء الخارجى لأعصاب الجسم

- عدم القدرة على الحركة بشكل طبيعى نتيجة تدهور وتلف فى الأعصاب

ما هو علاج مرض التصلب المتعدد؟

لا يوجد علاج أساسى لمرض التصلب المتعدد لكن العلاجات التى يتم أخذها تحد من تفاقم المرض.