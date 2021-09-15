 أفضل خبز للرجيم وكيفية تناوله من دون زيادة الوزن 

بيروت - نادين محمد -

تبحث عاشقات الرشاقة الدائمة عن افضل خبز للرجيم. فمن المعروف ان الكثيرات يبتعدن عنه عندما يسعين الى تخسيس الوزن. لكن يبدو ان للخبراء رأياً آخر. فمن الممكن في هذه الحالة تناوله شرط ان يتم اختيار النوع الصحي منه. اذاً هذا ابرز ما يجب معرفته عن انواعه المختلفة كما عن افضل خبز للرجيم.

انواع الخبز



للباحثات عن افضل خبز للرجيم نشير الى ان انواعاً عدة تتوفر منه. ولكل منها خصائصها. لكن يجب اختيار ما لا يساهم منها في زيادة الوزن.

- الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة مثل القمح والشعير. وهو يحتوي على نسبة مرتفعة من الالياف والمكونات الغذائية الاساسية والكربوهيدرات.

- الخبز الاسمر. تتناوله الكثيرات ممن يرغبن في خسارة الوزن. وهو يحتوي غالباً على طحين القمح. كما انه غني ببعض المكونات مثل الالياف والمغنيزيوم والحديد.

- خبر الشوفان. تختاره ايضاً بعض الراغبات في الحفاظ على رشاقتهن. وهو يحتوي على العديد من المغذيات كما على الكربوهيدرات المفيدة. ويساعد تناوله على الشعور بالشبع. كذلك يساهم في خفض مستوى الكولسيترول الضار وفي الحد من حدوث اضطرابات الجهاز الهضمي وارتفاع مستوى السكر في الدم. وهو يمد العضلات بالبروتينات التي تحتاج اليها للحفاظ على كتلتها.

- خبز الكتان. يحتوي على نسبة مهمة من احماض اوميغا 3 الضرورية للحفاظ على صحة القلب والشرايين. كما يمكن الاستفادة من تناوله بكمية معتدلة من اجل الحد من خطر السكري.

- الخبز الخالي من الغلوتين. يحتوي غالباً على نشاء الذرة او طحين الارز او البطاطا. وهو يناسب من يعانون من مشاكل هضمية.



نصائح لاختيار خبز الرجيم



في حال عدم القدرة على التخلي عن الخبز اثناء تناول الوجبات اليومية، من المهم الحرص على اختيار الانواع المفيدة منه، اي تلك التي لا يؤدي تناولها باعتدال الى زيادة الوزن.

- يفضل اختيار الخبز الذي يحتوي على الحبوب الكاملة.

- من المهم ان تحتوي حصة الخبز التي يتم تناولها خلال كل وجبة على 5 غ من الالياف وما لا يقل عن 6 غ من البروتين.

- من الضروري اختيار النوع الذي لا يحتوي على اي اضافات صناعية.

بعد التعرف على افضل خبز للرجيم، يجب ايضاً الاطلاع على بعض النصائح التي تساعد على تناوله بطريقة صحية مفيدة.

- من الافضل اكل كمية معتدلة من الخبز الذي يحتوي على القمح الخالي من الاضافات الصناعية.

- ينصح الخبراء بتناول الخبز الذي يخلو من الاملاح والمواد الحافظة.

- للحد من الاحساس بالجوع يجب تناول الخبز المصنوع من النخالة والشعير.

- يمكن، وخصوصاً خلال الفطور، تناول الخبز الذي اضيفت اليه بعض الزيوت الصحية ومنها زيت الزيتون. فهو يمنح الجسم الطاقة التي يحتاج اليها خلال النهار.

- وفي حال تناول افضل خبز للرجيم من المهم الانتباه الى عدم اكله مقلياً. ففي هذه الحالة لا يمكن الاستفادة من خصائصه الكثيرة وقد يتم تناول كمية كبيرة منه. اذاً يجب الانتباه الى هذا جيداً من الآن وصاعداً.

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