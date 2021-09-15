7 أمراض يعالجها زيت الزيتون تعرفي عليها

بيروت - نادين محمد -

فوائد عديدة لاستخدام زيت الزيتون، فهو يستخدم في جميع أنواع الأطباق. يمكنك طهيه أو رشه على الخبز أو المكرونة أو السلطات أو استخدامه كعنصر في المخبوزات. إليك أهم الفوائد الصحية لزيت الزيتون .

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صحة القلب

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أظهرت الدراسات أنه عندما تحصل على المزيد من زيت الزيتون البكر الممتاز في نظامك الغذائي، فإنك تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. تساعد المركبات النشطة في زيت الزيتون الصافي على خفض ضغط الدم وتمنع تصلب الشرايين.

يقلل من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية

قد يؤدي استبدال زيت الزيتون بالدهون الأقل صحة في وصفاتك؛ إلى تقليل فرصتك في الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تزيد على 40 في المائة.

يحارب الالتهابات

يؤدي الالتهاب في جسمك إلى مرض مزمن. بعض مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الزيتون الصافي يمكن أن تقلل الالتهاب في الجسم بنفس الطريقة التي تعمل بها الأدوية مثل الإيبوبروفين، حمض الأوليك في زيت الزيتون مضاد للالتهابات أيضاً.

نسبة عالية من مضادات الأكسدة

زيت الزيتون الصافي غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

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محاربة البكتيريا الضارة

يمكن لبعض العناصر الغذائية الموجودة في زيت الزيتون محاربة البكتيريا الضارة مثل هيليوباكتر بيلوري هي بكتيريا تتكاثر في المعدة، يمكن أن تسبب القرحة وحتى السرطان. تساعد المركبات الموجودة في زيت الزيتون على تدميره.

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وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون زيت الزيتون لديهم مخاطر أقل بكثير للإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم وبطانة الرحم والثدي والبنكرياس والبروستاتا.

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يقوي دماغك

تشير الدراسات إلى أن قائمة الطعام التي تحتوي على نسبة عالية من زيت الزيتون يمكن أن تساعدك على التفكير والفهم والتذكر بشكل أفضل، وقد تساعد أيضاً في درء مرض الزهايمر.

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