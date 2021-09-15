شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

هدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعا في جميع أنحاء دول العالم، سواء من حيث الإصابات أو الوفيات.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 226 مليوناً و673 ألفا و731 إصابة، حتى الأربعاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و663 ألفا و88 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 203 ملايين و381 ألفا و136 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين بتسجيل 73 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، مقارنة مع 92 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن من بين الإصابات الجديدة، انتقلت 50 إصابة محليا جميعها في فوجيان وذلك بالمقارنة مع 59 حالة محلية في اليوم السابق، وكانت أيضا في الإقليم الواقع بجنوب شرق البلاد.

وسجلت الصين 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون أعراض، وهي حالات لا تصنفها على أنها إصابات مؤكدة، مقارنة مع 20 حالة في اليوم السابق، ولم تسجل حالات وفاة جديدة.

وحتى 14 سبتمبر/ أيلول، سجل بر الصين الرئيسي 95413 حالة مؤكدة، مع استقرار العدد التراكمي للوفيات عند 4636.

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية تسجيل 27802 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى عدد إصابات منذ الرابع من مايو/ أيار.

وسجلت تركيا أيضا 276 وفاة بفيروس كورونا، وهو رقم قريب من مستويات قياسية يومية.

وتظهر البيانات العالمية أن ارتفاع عدد الوفيات اليومية في تركيا منذ منتصف يوليو / تموز كان من بين أكثر المستويات حدة بين دول أوروبا والشرق الأوسط.

وعاودت تركيا فتح المدارس للتعليم عن طريق الحضور الفعلي الأسبوع الماضي وألغت معظم إجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال الصيف.

وبدأت أنقرة هذا الشهر طلب اختبار سلبي لتفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) أو دليل على التطعيم من المعلمين وأيضا لحضور بعض الفعاليات العامة.

تبدأ بريطانيا قريبا برنامجا واسع النطاق للجرعات المعززة من لقاحات "كوفيد-19" للأشخاص الأكبر سنا والأكثر عرضة للخطر في الوقت الذي تعول فيه حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون على اللقاحات بدلا من المزيد من عمليات الإغلاق خلال فصل الشتاء "القارس".

وقال مسؤولون بريطانيون إن لقاحات "كوفيد-19" أنقذت أكثر من 112 ألف شخص ومنعت 24 مليون عدوى فيما اقترحوا جرعة ثالثة للعاملين في المجال الصحي المناط بهم مواجهة الوباء وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما أو المعرضين للخطر أثناء التجارب السريرية، بدءا بالأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

ويأمل "جونسون" أن يمكن برنامج الجرعات المعززة، الذي يتم تنفيذه على أساس وقائي دون دليل قاطع على تأثيره المحتمل، المستشفيات من تحمل عبء جميع الإصابات الشتوية دون الحاجة إلى إغلاق آخر.

ومن ناحية أخرى، قال "جونسون" إن بريطانيا ستعلن قريبا خططا لتبسيط قواعد السفر خلال الجائحة.

وردا على سؤال من أحد المواطنين خلال مؤتمر صحفي عن الالتباس بسبب القواعد الخاصة بالسفر الدولي قال "جونسون": "من المهم أن نبذل كل ما في وسعنا للحيلولة دون معاودة استيراد الفيروس ولا سيما بهدف تحجيم السلالات المتحورة الجديدة".

فحوصات فيروس كورونا في بريطانيا

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 72 وفاة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 36 في اليوم السابق بينما ارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة إلى 4021 من 2800 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا إجمالا 130027 وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19" منذ تفشي الوباء على أراضيها في فبراير/ شباط من العام الماضي، وذلك في ثاني أعلى عدد وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والثامن عالميا، ورصدت إيطاليا ما إجماله 4.6 مليون إصابة حتى الآن.