شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة صحية يمكن تناولها بعد التمارين الرياضية .. هتريح عضلاتك وتمنحك طاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة التمارين الرياضية أمرهام للحفاظ على اللياقه البدنية والصحة العامة، ويحتاج الشخص بعد أداء التمارين لتناول وجبة طعام لتمده بالطاقة وتمنح فرصة للعضلات للتعافى بعد مجهود التمرين، ويوصى خبراء التغذية بتناول وجبة غنية بالبروتينات والكربوهيدرات في غضون ساعة بعد الانتهاء من التمرين.

ووفقا لتقرير لموقع insider، من الناحية المثالية ، يجب أن تكون هذه الكربوهيدرات والبروتينات من الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضروات واللحوم الخالية من الدهون، سيساعد البروتين في إصلاح وبناء العضلات، بينما تعمل الكربوهيدرات على استقرار نسبة السكر في الدم وتمنع الجسم من تكسير العضلات.

أفضل الأطعمة لوجبة خفيفة بعد التمرينسمك أو دجاج

تعتبر الأسماك مصدرًا رائعًا للبروتينات الخالية من الدهون التي يمكنها إعادة بناء عضلاتك بعد التمرين المكثف، السمك والدجاج يوفران البروتينات الخالية من الدهون، والتي يجب أن تكون حجر الزاوية في أي وجبة أو وجبة خفيفة بعد التمرين.

تسمح لك البروتينات الخالية من الدهون والتي تشمل الأسماك والفاصوليا والدواجن منزوعة الجلد والعظام بالحصول على جميع فوائد البروتين الصحية واستعادة العضلات ، مع سعرات حرارية أقل ودهون مشبعة أقل من البروتينات مثل لحم البقر.

وتحتوي الأسماك والدجاج على جميع البروتينات الأساسية ليسين ، إيزولوسين وفالين وتعزز إصلاح العضلات ونمو العضلات.

الكينوا

الكينوا عبارة عن حبة كاملة معقدة تحتوي على عنصرين أساسيين بعد التمرين: الكربوهيدرات والبروتينات، بالإضافة إلى ذلك ، الكينوا خالية من الجلوتين ، لذا فهي خيار جيد لمن يعانون من عدم تحمل الجلوتين أو الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية.

الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الدهون الصحية وهو خيار جيد، خاصة للرياضيين الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات أو الكيتون.

على سبيل المثال ، تحتوي حبة أفوكادو واحدة على حوالي 13 جرامًا من الدهون الأحادية غير المشبعة ، و 2.5 جرام من الدهون المتعددة غير المشبعة ، و 3 جرام من الدهون المشبعة.

الخضروات الورقية الداكنة

الخضروات الورقية مليئة بالمغذيات الدقيقة والفيتامينات، لذا فهي جزء صحي من نظام غذائي متوازن للرياضيين، توفر الخضروات ذات الأوراق الداكنة عناصر غذائية مهمة مثل الكالسيوم والحديد، والتي يمكن أن تساعدك على الأداء يساعد الكالسيوم على إصلاح العضلات ويساهم في قوة العظام ، بينما يساعد الحديد في تنظيم التمثيل الغذائي واستهلاك الطاقة.

تشمل الخضر المورقة الداكنة ما يلي:

-السبانخ.

-الكرنب.

-الجرجير.