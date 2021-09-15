شكرا لقرائتكم خبر عن قواعد الأكل النظيف .. الحد من اللحوم الحمراء وتناول الحبوب والفاكهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير بعض الدراسات إلى أن الأكل النظيف يمكن أن يقلل من مخاطر العديد من اضطرابات نمط الحياة، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 والسمنة، يتطلب تناول الطعام النظيف المزيد من الخيارات الصحية في كل مجموعة غذائية، وأن يكون لديك عدد أقل من الخيارات غير الصحية، على غرار النظام الغذائي النباتي، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "Healthline".

إليك بعض القواعد الأساسية التي يجب اتباعها ويمكن أن تساعدك على البدء في عادات الأكل الصحية:



الخضروات والفاكهة الصحية

تناول المزيد من الفاكهة والخضروات

يعتبر تناول 2-3 حصص من الفواكه والخضروات الموسمية والطازجة أمرًا صحيًا ومغذيًا، فعندما تلتزم بمبادئ الأكل النظيف، فإن القاعدة الأساسية هي الحصول على المزيد من المنتجات الطبيعية في نظامك الغذائي.

لا تعتبر الفواكه والخضروات صحية للغاية وقوية بالمواد المغذية فحسب، بل إن تناول هذه الأطعمة الأساسية يمكن أن يفيدك كثيرًا، فهى غنية بمضادات الأكسدة والمعادن والكربوهيدرات الجيدة وبعض البروتينات والألياف والفيتامينات، كما أنها تُقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول ومرض السكري من النوع 2 وغيرها من الأمراض المزمنة.



تقليل اللحوم

التقليل من اللحوم الحمراء

تشير الأبحاث المتاحة إلى أن الناس قد يستفيدون من الاستغناء عن اللحوم خاصة الحمراء، على غرار النظم الغذائية النباتية، فإن الأكل النظيف يتطلب منك التقليل من تناول اللحوم، حيث يمكن أن يكون إضافة المزيد من المنتجات النباتية لنظامك الغذائى مفيد للحصول على قدر كبير من الألياف وهو أمر ضروري لصحة الجسم.

لذلك ابدأ بالحد من تناول اللحوم أو التقليل منها أو حتى التخلص منها تمامًا وشاهد كيف يتكيف جسمك مع هذا الوضع.



الحبوب

اختر الحبوب الكاملة

عندما تأكل نظيفًا، من الضروري أن تكون انتقائيًا مع الحبوب الأساسية وتأكد من أن كل ما لديك هو عضوي ونظيف وخالي من أي نوع من المواد الحافظة، حيث أن تناول الطعام النظيف يشجع على استخدام الحبوب الكاملة، أي استخدام المنتجات التي تخضع لأقل قدر من المواد الحافظة.

وتبين أيضًا أن الحبوب الكاملة مثل الشوفان تساعد على الهضم بشكل أفضل وتعزيز المناعة وتجعل من السهل على الأشخاص فقدان الوزن.

التقليل الأطعمة المصنعة والكربوهيدرات

بصرف النظر عن إضافة المزيد من الحبوب الكاملة في نظامك الغذائي، فإن الأكل النظيف يتطلب أيضًا الحد من تناول أي شيء معالج والذي قد يشمل الكثير من أصناف الوجبات السريعة والمعبأة أو الجاهزة للأكل أو الأطعمة المجمدة المصنعة.

تقليل الكربوهيدرات المصنعة والمكررة والسكر والدهون يعد خيارًا صحيًا للغاية على المدى الطويل، لأن الكثير من الأطعمة المعبأة والوجبات السريعة محملة بمواد كيميائية، بعضها يمكن أن يكون ضارًا بالجسم وقد وصف بأنه سرطاني، بجانب محتواها العالى من السعرات الحرارية كما أنها توفر القليل من القيمة الغذائية.

التقليل من السكر المضاف والصوديوم

للتكيف مع أنماط حياة الأكل النظيفة هو الحد من استخدام السكر المضاف والملح، الإفراط فى السكر والملح لا يضر بالصحة فحسب بل أن العديد من المنتجات التي يتم تناولها بانتظام بما في ذلك البسكويت ورقائق البطاطس والخبز تحتوي على السكر والصوديوم مما يعرضنا لخطر الإفراط في استهلاكها.

يجب أيضًا الحد من تناول المشروبات الغازية والحلويات، وبدلاً من ذلك تناول المزيد من السكريات الطبيعية من خلال الفواكه.