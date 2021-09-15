شكرا لقرائتكم خبر عن الفوائد الصحية للبرقوق .. يمنع الإمساك ويحافظ على صحة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت الأبحاث أن تناول البرقوق بانتظام يمكن أن يساعد في منع الإمساك، فهو مصدر كبير للألياف ، التي تساعدعلي زيادة حركة الأمعاء، حيث تحتوى 100 جرام من البرقوق على حوالي 7 جرامات من الألياف، وهى كمية كبير من الاحتياجات اليومية، ووفقًا لأحدث الإرشادات الغذائية الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية ، يُنصح بأن تستهلك النساء ما بين 22 إلى 28 جرامًا من الألياف يوميًا ، بينما يجب أن يستهلك الرجال من 28 إلى 34 جرامًا من الألياف يوميًا.

وأكد التقرير المنشور في موقع " eatthis"، أن البرقوق لا تتوقف فوائده الصحية على منع الإمساك وانتظام حركة الأمعاء، بل يعد طعاما يساعد على تعزيز صحة العظام، ووفقا للحديث كريستوفر مور، أخصائي التغذية، قائلا :" إنه غالبًا ما يُنظر إليه على أنه مصدرطبيعي بالكامل للألياف ، مشيرا إلى أن في إحدى التجارب التي نُشرت في دورية Osteoporosis International ، وجد الباحثون أن تناول من خمسة إلى ستة حبات من البرقوق يوميًا قد يساعد في منع فقدان العظام."

وأشار أخصائى التغذية ، إلى أن هذا البحث مهمًا بشكل خاص للنساء في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث ، حيث يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات هرمون الاستروجين إلى جعلهن عرضة لانخفاض كثافة العظام بمرورالوقت، موضحا أن البحث تضمن تحديد استهلاك البرقوق لدى النساء بعد سن اليأس وأكدت النتائج أن أولئك الذين تناولوا خمسة إلى ستة حبات برقوق يوميًا على مدار ستة أشهر كانوا قادرين على منع نفس القدر من فقدان كثافة المعادن في العظام.

وأوضح ، أن تناول نفس الكمية من البرقوق قد يساعد في تحسين عوامل الخطر لأمراض القلب والالتهابات ، والحفاظ على عظامك في حالة جيدة مع تقدمك في العمر ، والوقاية من أمراض القلب.