أطعمة يجب تجنبها للتغلب على ارتفاع ضغط الدم

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القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم هو مرض يشبه الباب الذى يسمح بالإصابة بأمراض أكثر خطورة وبعضها خطير للغاية، ويرتبط ارتفاع ضغط الدم بنظام القلب والأوعية الدموية ويتسبب فى تعرض صحة القلب والأوردة والشرايين والشعيرات الدموية إلى بعض المشاكل فى حالة عدم السيطرة عليه.

ووفقا لتقرير لموقع time now news فإن ارتفاع ضغط الدم يعني أن الشرايين تحت ضغط بسبب مقدار غير صحي من الضغط على جدرانها.

ويرتبط ارتفاع ضغط الدم باستمرار بتطور أمراض القلب الإقفارية وفشل القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى المزمنة، ويمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم السكتة الدماغية والوفيات المرتبطة بأمراض الشريان التاجي.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم حتى بدون أعراض إلى تلف الأوعية الدموية والأعضاء مثل الدماغ والقلب والعينين والكليتين.

نظام DASH الغذائي المصمم لمرضى ارتفاع ضغط الدم:

تناول المزيد من الفواكه والخضروات

عند اختيار منتجات الألبان، اختر المنتجات قليل الدسم.

قلل من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والكوليسترول والدهون المتحولة.

تناول المزيد من الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والأسماك والدواجن والمكسرات.

قلل من تناول الصوديوم والحلويات والمشروبات السكرية واللحوم الحمراء.

أطعمة يجب تجنبها لخفض ضغط الدم:

قلل من الصوديوم فى نظامك الغذائى: يحتاج جسمك إلى كمية صغيرة من الصوديوم لموازنة السوائل والحفاظ على جهازك العصبي، لكن ينتهي الأمر بمعظمنا باستهلاك أكثر بكثير من الحد المسموح به وهو 2300 ملليجرام (ملج) في اليوم، يتسلل إلى أطعمتنا من خلال الأطعمة المعلبة، والرقائق المملحة، والتوابل المملحة، والمعلبات، والخبز ، والبيتزا ، واللحوم ، والجبن ، والصلصات ، وما إلى ذلك ، ويمكن أن يأتى 2300 مجم من الصوديوم من خلال 1 ملعقة صغيرة من ملح الطعام، وسيطلب منك طبيب القلب الخاص بك خفض الحد الأقصى اليومي وهو 1500 مجم.

قم بإزالة الملح من طاولة الطعام: استبدل الرقائق أو الحلويات، والمعجنات أو المكسرات ، والزبيب ، والزبادي قليل الدسم والخالي من الدسم ، والزبادي المجمد، والفشار العادي غير المملح (بدون زبدة)، والخضروات النيئة. كن على دراية بكمية تناول الملح لهذا اليوم، إنه طعم مكتسب ويمكنك ضبطه وفقًا لمتطلباتك الصحية من خلال العمل الجاد والمثابرة والتصميم، مع الملح ، انتبه أيضًا لاستهلاك السكر. يتسلل هذا العنصر الغذائي ، الذي يسمى بالسم الأبيض، إلى طعامك من خلال العديد من المشروبات والحلويات والأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية ويؤثر على ضغط الدم.

قلل من استهلاكك للكافيين: يمكن للكافيين أن يرفع ضغط الدم حتى 10 ملم زئبق لدى الأشخاص الذين لا يشربون القهوة بانتظام.