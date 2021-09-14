شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب : هذه الفحوص الطبية يجب اجرائها بدءاً من سن الـ40 والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي الفحوصات الطبية الواجب إجرائها بدءاً من سن الأربعين.
وأبان في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن هذه الفحوصات تتمثل في قياس ضغط الدم سنوياً بدءًا من عمر 40، وتحليل داء السكري بدءًا من عمر 45سنة.
وأضاف أنه من الضروري إجراء تحليل ارتفاع الدهون و سرطان القولون بدءًا من عمر 45 أو 50 سنة.
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