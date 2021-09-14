شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من النحافة أضف أكثر من 500 سعر حرارى لوجباتك يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما يشعر الكثير منا بالقلق بشأن كيفية إنقاص الوزن، هناك أشخاص يتعرضون للتوتر بشأن كيفية زيادة الوزن أيضًا، وبالنسبة للأشخاص النحيفين من السهل جدًا البدء فى تناول طعام ملىء بالدهون لزيادة الوزن بسرعة، لكنها طريقة غير صحية وقد تسبب العديد من المشاكل الخطيرة، لذلك ينصح الخبراء بضرورة اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن لزيادة الوزن، وهناك بعض الطرق الذكية التى يمكن اتباعها لمحاولة زيادة الوزن فى المنزل، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

هناك أشخاص لديهم أجسام بإمكانها زيادة الوزن بسهولة، لكن يعانى آخرون من أجسام عنيدة لا تزيد أوزانهم وعضلاتهم بسهولة مهما تناولوا كميات كبيرة من الطعام.

لماذا السعرات الحرارية مهمة

زيادة السعرات الحرارية في نظامك الغذائي أمر ضرورى لاكتساب الوزن، أضف أكثر من 500 سعر حرارى إلى وجباتك اليومية من طعامك المعتاد، ثم ابدأ فى إضافة جزء آخر من السعرات الحرارية وهكذا.



اضف السعرات الحرراية لزيادة وزنك

وجبة الصباح الباكر

تناول ملعقتين من السمن مع الكركم والفلفل الأسود، حيث إن السمن غني بالسعرات الحرارية، كما أن هذا المزيج يساعدك على الهضم والتخفيف من آلام المفاصل وتحسين البشرة.



السمن

وجبة الإفطار

يمكن إضافة عصائر غنية بالبروتين مثل الحليب بالمكسرات مع إضافة البذور أو العسل أو تناول الجليب بالشوفان + 4 بيضات كاملة + 2 ثمرة موز + بطاطس+ خضروات وغيرها.

قبل وجبة الغداء

تناول 4-5 حصص فواكه + مكسرات وبذور + 1 كوب كبير من اللبن.

وجبة الغداء

يمكن تناول المحشى أو الأرز بجانب البروتين دجاج أو لحوم وغيرها.



قطع دجاج مشوية

وجبة العشاء

دجاج مشوى أو بيض مسلوق + خضار سوتيه + عصير غني بالبروتين



مشروب الموز

بعد وجبة العشاء

مخفوق الموز: 1 موز + 2 بيضة كاملة + حليب كامل الدسم