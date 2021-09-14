شكرا لقرائتكم خبر عن اطلاق مبادرة لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى الكشف المبكر عن سرطان الثدى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الدكتور صديق عفيفى رئيس مجلس أمناء جامعة ميريت، ورئيس أكاديمية طيبة مبادرة لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى الكشف المبكر عن سرطان الثدى، بمشاركة المجلس القومى للمرأة وعدد من أعضاء نوادى روتارى، وبحضور حنان السلاب، والمهتمة بقضايا وصحة المرأة.



اطلاق مبادرة الذكاء الاصطناعى

من جانبه قال الدكتور ابراهيم سليم أستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، عميد معهد طيبة للحاسب السابق، إن الذكاء الاصطناعى هو علم من علوم الكمبيوتر الحديثة والتى نتج عنها أجهزة ومعدات كثيرة مثل الانسان الآلى، وهو يقوم على تراكم المعرفة والمعلومات والبيانات، ومن أمثلة نتائج الذكاء الاصطناعى الانسان الآلى صوفيا.



مبادرة الذكاء الاصطناعى

وأضاف، إنه من ضمن اهتمامات العلماء استخدام الذكاء الإصطناعى فى مجالات كثيرة جدا منها المجالات الطبية ومن هذه المجالات الطبية فحص الصور الطبية وتصنيفها ومنها اكتشاف البؤر السرطانية فى صور الأشعة حيث يقوم بتغذية الكمبيوتر وتعليمه على مجموعة من الصور المصابة بالبؤر السرطانية ومقارنتها بالسليمة، وبعد ذلك يتم تغذية الكمبيوتر بأى صور مجهولة وعرضها عليه لمعرفة مدى إصابة الحالة بالسرطان أم لا، موضحا إنه بمجرد وضع صورة الأشعة فى الكمبيوتر يتم تشخيص الاصابة بسرطان الثدى من عدمه بناء على ما لديه من خبرات ومعارف تم تغذيته بها .



جانب من المبادرة

من جانبه قال الدكتور صديق عفيفى، أنا رجل تعليم، وأنشات مدارس وجامعات متطورة، وأنشات أول جامعة خاصة في مصر، واليوم قمنا بأطلاق مبادرة للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدى باستخدام الذكاء الاصطناعى وهو فتح جديد في الفتح العلمى والطبى، وبمجرد الإعلان عن المبادرة اتصلوا بنا عدة جهات للمشاركة في هذه المبادرة مثل: باحثو الذكاء الاصطناعى، والمجلس القومى للمرأة، ونوادى الروتارى، واتوقع ان نتيجة هذه المبادرة لن تظهر الا بعد عدة شهور، موضحا إنه خلال اطلاق المبادرة تم توقيع عليها من جميع الأطراف المشاركين فيها.



جانب من الحضور

وأضاف، إن الذكاء الاصطناعى قادر عن الكشف عن سرطان الثدى بدقة بلغت 98%، وهذا يساعد على العلاج السريع للمرض حتى بدون اجراء جراحة، مؤكدا، نحن نسير على منهج علمى وأجرينا تجارب على عدد من المرضى وعندما تنضم الينا جهات مختلفة نستطيع أن نقوم بمزيد من التجارب.