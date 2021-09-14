شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب إجراء أشعة الموجات الصوتية للجنين أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الموجات فوق الصوتية للجنين هى اختبار أثناء الحمل ينقل صورة للطفل فى رحم الأم، وهو طريقة آمنة للتحقق من صحة الجنين، فأثناء التصوير بالموجات فوق الصوتية للجنين يتم تقييم قلب الطفل ورأسه وعموده الفقرى جنبًا إلى جنب مع أجزاء أخرى من الجسم، وفى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على متى يجب إجراء اشعة الموجات الصوتية للجنين، بحسب موقع "stanfordchildrens".

هناك عدة أنواع من الموجات فوق الصوتية للجنين:

- الموجات فوق الصوتية القياسية تستخدم لإنشاء صور ثنائية الأبعاد على شاشة الكمبيوتر.

- الموجات فوق الصوتية "دوبلر" ويُظهر هذا الاختبار ويقيس حركة الدم عبر الرحم أو الحبل السرى أو فى قلب الطفل أو حول جسم الطفل.

- الموجات فوق الصوتية ثلاثية الأبعاد يُظهر هذا الاختبار صورة نابضة بالحياة للجنين.

لماذا تحتاج الحامل إلى أشعة لتصوير الجنين بالموجات فوق الصوتية؟

تعد الموجات فوق الصوتية للجنين جزءًا روتينيًا من رعاية ما قبل الولادة، وذلك لأنها آمنة وتوفر معلومات مهمة عن صحة الجنين، ويمكن لفحص الموجات فوق الصوتية قبل الولادة التحقق من وجود عيوب أو مشاكل أخرى في الجنين يمكن فحص ما يلى:

- البطن والمعدة

- الذراعين والساقين وأجزاء الجسم الأخرى

- الجزء الخلفى من الرقبة

- الرأس والدماغ

- غرف وصمامات القلب

- الكلى

- وضع المشيمة

- العمود الفقرى

- الحبل السرى

- المسالك البولية

يمكن أن تظهر الموجات فوق الصوتية للجنين أيضًا:

- إذا كانت المرأة حاملًا بأكثر من طفل

- عمر الحمل للطفل

- ما إذا كان الطفل ينمو بشكل طبيعى

- الموجات فوق الصوتية للجنين مفيدة فى تحديد موعد الحمل وتقييم صحة الطفل ووضعه

- يمكن أن تظهر بعض العيوب الخلقية وليس كلها، على سبيل المثال يمكن أن تظهر بعض حالات السنسنة المشقوقة وهو من العيوب الخلقية فى الجهاز العصبى للطفل لكن لا تستطيع وحدها تشخيص متلازمة داون.

- يمكن أن تظهر أحيانًا جنس طفلك.