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شكرا لقرائتكم خبر عن لقاحات فيروس كورونا تنقذ بريطانيا من 24 مليون إصابة و112 ألف وفاة والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
قال نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا جوناثان فان-تام، الثلاثاء، إن اللقاحات أنقذت حياة 112 ألف شخص.
وأكد أن اللقاحات منعت إصابة 24 مليونا بمرض كوفيد-19 في المملكة المتحدة.
وأضاف فان-تام: "تشير أحدث تقديراتنا إلى أنه منذ البدء في نشرها من المحتمل أن تكون اللقاحات قد منعت حدوث 24 مليون إصابة بكوفيد-19 في المملكة المتحدة و112 ألف وفاة وهو نجاح هائل حتى الآن ولا يزال كذلك".
وتابع: "لم نطو صفحة الجائحة، بل إننا ما زلنا في مرحلة نشطة منها. نحن نعلم أن هذا الشتاء قد يكون حافلا بالصعاب في بعض الأحيان".