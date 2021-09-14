شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: يمكن الحصول على لقاح كورونا وتطعيم الأنفلونزا الموسمية فى نفس الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصى مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي "CDC" بأنه لا يوجد مانع بالحصول على لقاحات كورونا مع لقاح الأنفلونزا في نفس الوقت، بحسب ما نشر موقع "prevention" الأمريكي.

وأوضح مركز السيطرة على الأمراض على الإنترنت: "أظهرت التجربة مع اللقاحات الأخرى أن الطريقة التي تطور بها أجسامنا الحماية، والمعروفة باسم الاستجابة المناعية ، بعد التطعيم، والآثار الجانبية المحتملة للقاحات هي نفسها عمومًا عند إعطاء اللقاح بمفرده أو مع لقاحات أخرى".

وقال أميش أدالجا، الباحث في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي الأمريكى: "لا توجد قيود على الحصول على اللقاحين سوياً.. هذا يجعل اللقاحات أكثر ملاءمة."

أشياء ضعها فى اعتبارك قبل الحصول على لقاح الأنفلونزا وكورونا معاً

وعلى الرغم من إمكانية الحصول على اللقاحين معاً فإن الأطباء يقولون إنك قد ترغب في التفكير في بعض الأشياء قبل أن تذهب للحصول على اللقاحين معاً.

كلا الذراعين قد يؤلمانك

قال ويليام شافنر، أخصائي الأمراض المعدية والأستاذ في كلية الطب بجامعة فاندربيلت الأمريكية، "ستحصل على كل تطعيم في كل ذراع، ولا بأس من القيام بذلك وسيتعامل جسمك معه بطريقة طبيعية تمامًا، ولكن قد تشعر بألم فى ذراعيك معاً.

لم يتم إجراء دراسات على تلقي كلا اللقاحين في وقت واحد

قال الدكتور شافنر إنه "من الصعب حقًا معرفة ما هي الآثار الجانبية المحتملة التي قد تواجهها إذا حصلت على اللقاحين في وقت واحد وأشار إلى أنه "لم يتم إجراء دراسات دقيقة حول هذا الموضوع".

ستعتمد الآثار الجانبية على ردود أفعالك السابقة لكلا اللقاحين

إذا كنت قلقًا بشأن تفاقم الآثار الجانبية المحتملة، مثل الحمى أو الشعور بالتعب، إذا جمعت اللقاحات معًا، قال الدكتور شافنر "سيعتمد الكثير على تجربتك السابقة مع اللقاحات بمعنى ، إذا كنت تميل إلى الإصابة بحمى طفيفة بعد لقاح الإنفلونزا وأصبت بالحمى بعد لقاح كورونا ، فهناك فرصة جيدة ستواجه نفس الشيء إذا جمعتهما معًا- وربما تكون أكثر حدة مما لو كنت تلقي واحدًا تلو الآخر.نفس الشيء للآثار الجانبية الأخرى للقاحات."

وقال الدكتور شافنر: "إذا كان من الأنسب لك الحصول على اللقاحين في وقت واحد، فابحث عنه ولكن، إذا كان بإمكانك المباعدة بينها قليلاً، وكنت قلقًا بشأن الآثار الجانبية المحتملة، فإنه يقترح الانتظار لمدة أسبوع أو أسبوعين بين الجرعات".