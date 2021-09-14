شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة سحرية داخل مطبخك لتعزيز مناعتك فى معركة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد نظام المناعة القوي أمرًا أساسيًا لمحاربة البكتيريا والفيروسات التي تسبب لنا المرض، خاصة في ظل انتشار وباء كورونا وسلسلة تحورات الفيروس الذى يشهده العالم ، لذا فإن إعطاء دفعة لجهازك المناعي بأي طريقة ممكنة هو أفضل رهان لصحة أفضل، ويمكن لنظامك الغذائي الغني بمضادات الأكسدة والفيتامينات أن يلعب دورًا في محاربة الغزاة، فهناك دليل على أن العناصر الغذائية في بعض الأطعمة يمكن أن تدعم قدرة الجسم على درء المرض، وبحسب ما نشره موقع " eatthis"، قم بتضمين الأطعمة التالية للحفاظ على تعزيز نظام المناعة لديك .

1 - البرتقال:

يحتوى البرتقال على فيتامين سي والذى له تأثير إيجابيا على جهاز المناعة، لأنه يدعم حاجز الخلايا ضد مسببات الأمراض ويقلل من الضرر الناجم عن الجذور الحرة، تحتوي حبة برتقالة واحدة على 68 ملليجرام من فيتامين سي، لذا يمكنك تناول هذه الفاكهة اللذيذة في وجبة الإفطار أو الغداء أو وجبة خفيفة.

2 - الثوم:

رائحة الثوم لن تبقي أصدقاءك بعيدًا فحسب، بل قد تبقي أيضًا مسببات الأمراض بعيدًا، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Journal of Immunology Research ، يبدو أن البصيلات اللاذعة تعزز وظيفة المناعة عن طريق تحفيز الخلايا مثل البلاعم والخلايا الليمفاوية، الجنود على الخطوط الأمامية لجهاز المناعة .

3 - الزنجبيل:

اشتهر الزنجبيل منذ فترة طويلة بآثاره المضادة للغثيان، ولكنه قد يكون أيضًا صديقًا لجهاز المناعة لديك، على الرغم من أن الزنجبيل لا يطلق هجومًا مباشرًا على الفيروسات أو البكتيريا ، إلا أن الأبحاث تظهر أنه بسبب خصائصه المضادة للأكسدة ، فإنه يساعد في تقليل الالتهابات الجهازية، عندما يكون الجسم أقل التهابًا يتعامل معه ، يمكن لجهاز المناعة القيام بعمل أفضل في محاربة الاعتداءات الخارجية الضارة.

4 - الفلفل:

الفواكه الحمضية ليست القوة الوحيدة لفيتامين سي الموجودة في الواقع ، يتفوق الفلفل الأحمر على البرتقال بمقدار 108 ملليجرام إضافي من فيتامين سي لكل كوب، لوضع الأمور في نصابها، فإن البدل اليومي الموصى به ليوم كامل لهذه المغذيات هو 75 ملليجرام فقط.

5 - الكرنب:

لا تحتوي هذه الأوراق الخضراء على الكثير من فيتامين C فحسب، بل تحتوي أيضًا على كميات كبيرة من الفيتامينات A و E. وفقًا لبحث عام 2018 في مجلة الطب السريري، يساعد فيتامين أ في تنظيم الاستجابة المناعية الخلوية.

6 - الطماطم:

تعد الطماطم مصدرًا مفاجئًا لهذه المغذيات المعززة للمناعة ، حيث تبلغ 25 ملليجرام لكل كوب، كما أنها غنية بفيتامين أ والليكوبين، وهما مضادان للأكسدة يقللان الالتهاب (وربما يكون لهما دور في الوقاية من العديد من أنواع السرطان )، و من الأسهل على الجسم امتصاص اللايكوبين من الطماطم المطبوخة .