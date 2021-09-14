شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح فعالة لإنقاص الوزن لو بتعانى من تكيس المبايض.. منها تناولى البروتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت متلازمة تكيس المبايض (PCOS) اضطرابًا شائعًا للغاية يصيب عدد كبير من النساء، حيث تؤثر على خصوبة المرأة وقد تواجه صعوبة فى الحمل، لذلك لابد من علاج تلك المشكلة، وينصح الخبراء بأهمية فقدان الوزن وتغيير نمط الحياة للسيطرة على الحالة، وإنقاص الوزن عندما يكون لديكِ متلازمة تكيس المبايض ليس بالأمر السهل وقد تستغرق وقتًا طويلًا بسبب اضطراب الأداء الهرموني والتمثيل الغذائي وخلل الغدة الكظرية وجميعها عوامل تسبب زيادة الوزن، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 6 نصائح لإنقاص الوزن بفعالية مع متلازمة تكيس المبايض: تناول المزيد من الألياف

غالبًا ما يتم تجاهل نصيحة النظام الغذائي للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض وهي تناول المزيد من الألياف، في حين أن الأطعمة الغنية بالألياف مفيدة جدًا في المساعدة على الهضم، فقد ثبت أيضًا أنها تحسن الأداء الهرموني لدى النساء، وتشمل الفواكه والخضروات والحبوب الغنية بالألياف.



اطعمة غنية بالالياف

من بين جميع العناصر الغذائية، البروتين هو الذي نميل جميعًا إلى الحصول على كميات أقل منه، لا يعد البروتين ضروريًا للوظائف الحيوية فحسب، بل أنه أيضًا عنصر حاسم لاستراتيجية جيدة لفقدان الوزن، فهو يعزز الشبع ويبني كتلة العضلات والأهم من ذلك أنه يعمل على استقرار مستويات السكر في الدم، وهو أمر ضروري لخفض الرغبة الشديدة في تناول الطعام.



اطعمة غنية بالبروتين

الوجبات الصغيرة والمتكررة هي الأفضل

نصيحة غذائية أخرى تعمل بشكل أفضل لمعالجة زيادة الوزن ومتلازمة تكيس المبايض هي تناول وجبات صغيرة عالية الجودة بدلاً من الوجبات الكبيرةن حيث سيساعد ذلك أيضًا فى التخلص من مشكلة الإفراط فى تناول الطعام.

يعتبر التحكم في كمية الطعام طريقة رائعة لتعزيز إنقاص الوزن والحصول على المزيد من المكونات عالية الجودة.



السكريات

التقليل من السكر المكرر المضاف

يمكن أن يكون السكر أسوأ عدو لك إذا كنتِ تحاولى محاربة زيادة الوزن مع متلازمة تكيس المبايض، حيث يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض مقاومة الأنسولين ويجعل الشخص عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2، لذلك حاولى التخلص من السكر المكرر والمضاف من نظامك الغذائى، حيث يمكن استبدال السكر الأبيض بمصادر صحية مثل العسل، بجانب الفاكهة التي تحتوي على سكريات طبيعية.



تدريبات القوة

ممارسة الرياضة خاصة تدريبات القوة

على الرغم من أهمية الحفاظ على النشاط البدني وممارسة الرياضة يوميًا، فإن بعض أشكال التمارين تعمل بشكل أفضل في التخفيف من مسببات متلازمة تكيس المبايض وتعزيز فقدان الوزن.

على وجه الخصوص، إذا كنتِ مضطرة لإنقاص الوزن، من الممكن التركيز على تمارين القوة والوزن، حيث أثبتت تدريبات العضلات أنها أكثر فاعلية للنساء اللواتي يحاولن إنقاص الوزن وعلاج تكيس المبايض.



منتجات الالبان

التقليل من منتجات الألبان والجلوتين

غالبًا ما يوصى بالاستغناء عن منتجات الألبان والجلوتين من النظام الغذائي للمرأة التي تعاني من متلازمة تكيس المبايض ومشاكل هرمونية، فقد يؤدي اتباع نظام غذائي غني بمنتجات الألبان إلى زيادة إنتاج هرمون الاستروجين وإزعاج مستويات مقاومة الأنسولين وهو ما يؤثر بدوره على إدارة مستوى مؤشر كتلة الجسم ويزيد من تكيس المبايض.

من ناحية أخرى، فإن تقليل الجلوتين يساعد فى تخفيف الالتهاب لدى بعض المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، ولكن قد لا يفيد الجميع، لذلك حاولى التقليل من منتجات الألبان والجلوتين من نظامك الغذائي ومعرفة ما إذا كان ذلك يحدث أي فرق، مع إضافة الخيارات السهلة المتاحة.