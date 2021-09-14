أعراض “غير متوقعة” تنذر بالإصابة بمشاكل في القلب.. ما هي؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2021 10:14 صباحًا

توصل فريق من الخبراء الى أعراض “غير متوقعة” تنذر بالإصابة بمشاكل في القلب.

فبحسب خبراء مؤسسة “مايو كلينك” الطبية فإن عددا من الأعراض “غير المألوفة” قد تنذر بمشاكل قلبية.

ووفقاً للخبراء، يحدث تصلب الشرايين عند انسدادها بسبب الدهون والكوليسترول، ويحدث الإحساس بـ”التخدر” في الأطراف عندما تتراكم اللويحات في الشرايين المؤدية للدماغ.

هذا ويمكن معرفة مستويات الكوليسترول في الدم فقط من خلال تحاليل الدم، ومع ذلك وبحسب الخبراء فإن حدوث مشاكل أثناء التكلم وفقدان الرؤية في إحدى العينين بالإضافة لمشاكل في عضلات الوجه، تعتبر بمثابة إنذار لإرتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

وأشار الخبراء إلى أن مستويات الكوليسترول في الدم تتأثر بإتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة والمتحولة.