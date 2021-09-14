18 وفاة و233 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالجزائر

محمد الفلاح - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية امس عن تسجيل 18 وفاة و233 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 5596، فيما عدد الإصابات 200301.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 246 إصابة بالفيروس.

ودعت المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع. بالإضافة إلى الحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.