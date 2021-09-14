فى ظل متغير دلتا.. كيف تفرق بين نزلة البرد والحساسية الموسمية وكورونا؟

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القاهرة - سامية سيد - مع ظهور متغير دلتا الجديد لفيروس كورونا الذى يثير قلقاً في العالم أجمع، لا تزال الأعراض المتشابهة بين فيروس كورونا ونزلات البرد والحساسية الموسمية تُشعر البعض بمزيد من الحيرة والقلق، في هذا التقرير نتعرف على الفرق بين نزلة البرد والحساسية الموسمية وكورونا، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

قد تعاني من واحد أو أكثر من الأعراض، بما في ذلك الحمى، السعال، الصداع، العطس، دموع أو حكة في العين، وحتى صعوبة في التنفس، ولكن ماذا يعني كل ذلك؟.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية..

فى ظل متغير دلتا ​كيف تفرق بين نزلة البرد وكورونا؟

الحمى هي العرض الرئيسي للمساعدة في تحديد المرض الذي قد تصاب به قد تعني الحمى الأنفلونزا أو أي عدد من الأشياء الأخرى، بما في ذلك فيروس كورونا.

كشف تقرير من منظمة الصحة العالمية، عن القائمة الأولية لأعراض كورونا، ووجد هذا التقرير أن حوالي 88٪ من مرضى كورونا يعانون من الحمى و 68٪ يعانون من السعال الجاف.



ما الأعراض التى تدل على اصابتك بفيرو س كورونا؟

وتشمل الأعراض الإضافية لكورونا ضيق التنفس والتهاب الحلق والإسهال والتعب والقشعريرة وآلام العضلات وفقدان التذوق والشم وآلام الجسم، وبعد أكثر من عام ونصف، لم يتغير شيء يذكر من حيث الأعراض الأولية لكورونا وفقدان حاسة التذوق أو الشم عادة ما يكون علامة على أن هذه الأعراض تعنى الإصابة بفيروس كورونا.

ومن النادر العثور على الحمى أو الإسهال مرتبط بنزلات البرد أو الحساسية الموسمية، وبينما كان بعض مرضى كورونا بدون أعراض، فإن التمييز بين ما يتعامل معه جسمك هو أيضًا مسألة النظر إلى جميع الأعراض ككل.

كيف تفرق بين الإصابة بالحساسية ونزلة البرد؟

إذا لم تكن هناك حمى ولم تظهر عليك علامات صعوبة التنفس أو الإسهال، فمن المحتمل أنك تعاني من نزلات البرد أو الحساسية الموسمية، في حين أن العطس غالبًا ما يرتبط بكل من الحساسية ونزلات البرد، إلا أن هناك أعراضًا أخرى يمكن أن تساعدك على التمييز.

عادة لا تسبب نزلة البرد حكة في العيون، ولكن إذا كنت تعاني من السعال ، فهذا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنزلات البرد أكثر من الحساسية إلا إذا كنت مصابًا بالربو التحسسي."

كيف تفرق بين أعراض فيروس كورونا ونوبات الربو؟

في حين أن صعوبة التنفس وضيق التنفس كانت أعراضًا مرتبطة بـكورونا، إلا أنها قد تكون أيضًا علامات على الربو الذي يمكن أن يتفاقم مع موسم الحساسية، إذا لم تكن لديك حمى مصحوبة بهذه الأعراض ، فقد يكون الربو هو السبب.

إن الأشخاص المصابين بالربو يحتاجون إلى تناول علاجهم، خاصة وأن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بأمراض خطيرة محتملة من فيروس كورونا سواء كانت أجهزة الاستنشاق أو بخاخات الأنف.

ويوصى الأطباء ببدء تناول أدوية الحساسية في وقت مبكر من موسم الحساسية بدلاً من انتظار أعراض أسوأ.

إذا كان بإمكانك منع تفاقم الأعراض، فمن الأرجح أن تواجه صعوبة أقل عندما تصل إلى وقت الموسم الذي تميل فيه الحساسية إلى الخروج عن السيطرة.





متى تضطر لإجراء اختبار فيروس كورونا؟

هناك طريقة واحدة لمعرفة ما إذا كان ما لديك كورونا أم نزلة برد أم حساسية وهى اختبار كورونا، إذا كانت أعراضك تشير إلى كورونا وظلت خفيفة فيمكنك توفير المال وعزل نفسك بشكل صحيح، جنبًا إلى جنب مع الاحتياطات الأخرى.

ولكن نظرًا لوجود تداخل في بعض الأعراض، فإن إجراء الاختبار يمكن أن يكون مفيدًا وكذلك يجلب لك راحة البال، خاصة إذا كنت بالقرب من أشخاص معرضين لخطر كبير.

ويمكنك الحصول على لقاح كورونا، فإن التطعيم يقلل بشكل كبير من خطر العدوى والمضاعفات ودخول المستشفى إذا أصبت بالفيروس.