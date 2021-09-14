بيروت - نادين محمد - تريد الكثير من البنات معرفة كيفية اتباع رجيم يمنع زيادة الوزن ويقوي التركيز اثناء الدراسة. ولهذا تتحدث بعض خبيرات التغذية عن حمية يمكن تطبيقها خلال اسبوعين وتساعد على تخسيس ما لا يقل عن 5 كيلوغرامات. وقد تم اتباعها للمرة الاولى في خمسينات القرن الماضي في الولايات المتحدة الاميركية. وهذه تفاصيل رجيم يمنع زيادة الوزن ويقوي التركيز اثناء الدراسة.

رجيم لمنع زيادة الوزن



يمكن تطبيق طريقة رجيم يمنع زيادة الوزن ويزيد التركيز اثناء الدراسة في مدة 14 يوماً. وقد ابتكره في سنوات الخمسينات طبيب القلب الأميركي هيرمان ترانوير من اجل مساعدة المرضى على خسارة الوزن بسرعة قبل ان يتم البدء بعلاجهم. وهذه ابرز قواعده.

- تقوم هذه الحمية على تناول اطعمة تحتوي على كمية قليلة من الكربوهيدرات والدهون الضارة.

- من الممكن ان تساعد بعض الاشخاص على خسارة ما لا يقل عن 500 غ كل يومين. ولهذا من الضروري تطبيقها بطريقة صحيحة.

- بعد انتهاء مدة الرجيم يمكن اضافة بعض انواع الاطعمة مع الحفاظ على وزن ثابت لمدة 14 يوماً. وبعد هذا من الممكن تطبيق الحمية مجدداً. لكن من الافضل عدم تكرار هذا اكثر من 3 مرات.

- يمنع خلال مدة الرجيم تناول بعض انواع الاطعمة وخصوصاً السكريات البطيئة والحلويات على انواعها، النشويات، حبوب الفطور المصنوعة من الطحين، المعكرونة، الخبز، الارز، المواد الدهنية.

برنامج الرجيم



مع اقتراب بدء عام دراسي جديد من المهم ان يتم اتباع برنامج رجيم يمنع زيادة الوزن ويزيد التركيز. ولهذا يمكن تطبيق هذا البرنامج اليومي مع التنويع.

الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، نصف حبة غريب فروت، قطعة من الخبز الكامل او الذي يحتوي على البروتين مع القليل من المربى.

الغداء. قطعة من اللحم الخالي من الدهون او من السمك المشوي، طبق من الخضار مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

العشاء. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، قطعة من الجبنة البيضاء قليلة الدسم، طبق من الخضار المطهوة على البخار، ملعقتا طعام من المربى قليل السكر.

وخلال اسبوعي استقرار الوزن من الممكن اضافة العسل الى الشاي وزيت الزيتون الى السلطة.

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فوائد الرجيم



- يمنع هذا الرجيم زيادة الوزن ويزيد القوة على التركيز اثناء الدراسة.

- يمكن تطبيقه بسهولة خصوصاً انه يقوم على تناول الخضار والفواكه المتوفرة في كل مكان.

- يحد من الرغبة في الاكل في الفترة الفاصلة بين الوجبات الاساسية.

- يساعد على تنظيف الجسم وعلى تنقيته من السموم الضارة.

- من المهم ان تضاف الى تطبيق هذا الرجيم الذي يمنع زيادة الوزن ويزيد التركيز ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

