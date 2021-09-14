شكرا لقرائتكم خبر عن شرب القهوة على معدة فارغة غير مضر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يوجد شيء يضاهي احتساء فنجان من القهوة لإيقاظك، في بعض الأحيان تتوجه مباشرة إلى إبريق القهوة قبل شرب الماء أو تناول وجبة الإفطار، ولكن هل تعلم الآثار الجانبية الناتجة عن شرب القهوة على معدة فارغة؟، وفقا لما نشره موقع " eatthis" كشف التقرير أن الجسم يمتص الكافيين بشكل أسرع بكثير إذا كانت المعدة فارغة فهو غير ضار .





كم من الوقت يستغرق الكافيين ليبدأ؟

وفقًا لكلية الصحة العامة بجامعة هارفارد ، يستغرق الكافيين حوالي 45 دقيقة ليتم امتصاصه في جسمك ، و "يصل إلى ذروته" في مجرى الدم في أي مكان ما بين 15 دقيقة وساعتين، ومع ذلك ، يمكن تغيير هذه الأرقام بعدد من الأشياء، أولاً ، يمكن أن تتأثر حساسيتك تجاه الكافيين باختلافاتك الجينية.

وفقًا لتقرير صادر عن Coffee & Health ، فإن 95٪ من الكافيين الذي نستقلبه يتأثر بشيء يسمى جين CYP1A2 ، والذي ينقسم إلى نوعين مختلفين، إما تندرج تحت "المستقلبات السريعة" ، الذين يعانون من تأثيرات الكافيين لفترة زمنية أقصر ، أو "المستقلبات البطيئة" الذين يعانون من اليقظة الدائمة والطاقة من الكافيين الذي يستهلكونه.

تناول الطعام يؤثر على امتصاص الكافيين

عامل آخر يغير من آثار الكافيين هو الطعام في أمعائك . وفقًا لـ Harvard Health ، فإن تناول الطعام وخاصةً الغني بالألياف، سيبطئ عملية بدء تأثير الكافيين. لذا فإن الشرب على معدة فارغة سيجعلك تشعر بالآثار بشكل أسرع.

بالنسبة للبعض، فإن شرب القهوة على معدة فارغة غير ضار تمامًا، لكن بالنسبة للآخرين ، قد تؤدي هذه الهزة السريعة إلى ظهور أعراض القلق أو الذعر.

إذا واجهت أشياء مثل الأرق أو التوتر أو القلق بعد شرب القهوة ، فأنت لست وحدك وفقًا لـ Frontiers in Psychiatry ، هناك أدلة تدعم وجود علاقة إيجابية بين تناول الكافيين المرتفع وأعراض القلق لكثير من الناس.

إذا كنت شخصًا يشعر بالقلق بعد شرب القهوة أو كنت معرضًا بشكل طبيعي للقلق أو نوبات الهلع بشكل منتظم ، فإن "وصول" الكافيين الأسرع إلى مجرى الدم من شرب فنجان الصباح على معدة فارغة قد يؤدي إلى ظهور أعراض غير مرغوب فيها.

تناول القهوة على معدة فارغة:

إذا كنت لا تعاني من أعراض القلق عند شرب الكافيين ، فإن تناوله على معدة فارغة قد يكون جيدًا تمامًا، لأنها تدخل مجرى الدم بمعدل أسرع ، يمكن أن تكون القهوة على معدة فارغة طريقة سهلة للحصول على دفعة من الطاقة في الصباح، فقط تأكد من عدم تخطي وجبة الإفطار تمامًا ، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية أخرى غير مرغوب فيها.