شكرا لقرائتكم خبر عن من غير زيادة في الوزن.. تعرف على أفضل طعام يجب تناوله قبل النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك اعتقاد خاطئ بأن تناول الطعام في وقت قريب جدًا من وقت النوم سيؤدي إلى زيادة الوزن، ولكن تناول أطعمة معينة قبل النوم قد يوفر في الواقع بعض الفوائد، إذا كنت تبحث عن وجبة خفيفة بعد العشاء، فإن البروتين هو أفضل رهان لك ، فهو يساهم في زيادة حرق السعرات الحرارية في اليوم، يأتي البروتين بجميع الأشكال والأحجام سواء من المصادر النباتية إلى الحيوانية، ومن القوام القاسي إلى السائل، هذا هو السبب في أن البروتين هو أفضل غذاء لتناوله قبل النوم، بحسب ما نشره موقع " eatthis".

يساعد البروتين على استعادة وبناء كتلة العضلات:

من فوائد تناول البروتين قبل النوم دوره في إصلاح الأنسجة، يستخدم جسمك باستمرار البروتين الذي تستهلكه طوال اليوم لإصلاح وإعادة بناء وتكوين الأنسجة داخل جسمك ومع ذلك، يوفر استهلاك البروتين قبل النوم جرعة من الأحماض الأمينية، وهي اللبنات الأساسية للبروتين، لاستخدامها في الحفاظ على الأنسجة طوال الليل، إن الحصول على هذا البروتين الليلي الإضافي مفيد بشكل خاص لمن يحاول بناء أنسجة عضلية أو زيادة الوزن.

بالإضافة إلى ذلك، أثناء النوم ، يزيد جسمك بشكل طبيعي من إنتاجه لهرمون النمو، مما يساعد في إصلاح الأنسجة، يتيح لك الحصول على هذه الأحماض الأمينية من البروتين الاستفادة الكاملة من هذا الارتفاع الطبيعي في هرمون النمو.

يساعد البروتين على زيادة التمثيل الغذائي :

من الفوائد الآخرى لاستهلاك البروتين قبل النوم أنه له تأثير حراري مرتفع، يشير هذا إلى الزيادة الطبيعية في حرق السعرات الحرارية التي تحدث بعد تناول الطعام لحساب الطاقة اللازمة لهضم الطعام واستقلابه وامتصاصه.

في حين أن جميع المغذيات، والكربوهيدرات والدهون والبروتين توفر قدرًا من التأثير الحراري، فإن البروتين يوفر أعلى كمية، بمعنى، بعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، ستحرق سعرات حرارية أكثر مما لو كان لديك كميات مكافئة من الكربوهيدرات أو الأطعمة التي تحتوي على الدهون.

في محاولة لتحقيق أقصى استفادة من السعرات الحرارية التي تستهلكها قبل النوم ، يوفر البروتين فوائد أكثر من تناول الكربوهيدرات أو الدهون.

يحسن البروتين نوعية نومك:

قد تساعد بعض مصادر البروتين ، مثل الديك الرومي والأسماك الدهنية وبعض المكسرات ، في تحسين جودة نومك ، على سبيل المثال ، يحتوي الديك الرومي واللوز على حمض أميني يسمى التربتوفان، تساعد هذه المغذيات في إنتاج الميلاتونين الذي قد يعزز التعب ويساعد في جودة النوم بشكل عام.

تعتبر الأسماك الدهنية والجوز من مصادر البروتين الأخرى التي قد تساعد في النوم وكذلك يحتوي كلا الطعامين على أحماض أوميجا 3 الدهنية ، ثبت أن هذا الشكل من الدهون الصحية للقلب يزيد من إنتاج هرمون السيروتونين ، وهو هرمون يعزز الشعور بالراحة ويعتقد أيضًا أنه يساعد في النوم وجدت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة Nutrients صلة مباشرة بين تناول دهون أوميجا 3 المتعددة غير المشبعة قبل النوم وتحسين كفاءة النوم وكذلك النوم بشكل أسرع.

أخيرًا ، يحتوي الجوز على مادة الميلاتونين بشكل طبيعي ، وعند تناوله يمكن أن يزيد تركيز الدم لهذا الهرمون الذي يلعب دورًا رئيسيًا في دورة النوم والاستيقاظ.

أفضل مصادر البروتين قبل النوم:

يمكن العثور على البروتين في مجموعة متنوعة من الأطعمة ، تعتبر اللحوم والدواجن والأسماك والبيض ومنتجات الألبان قليلة الدسم ومنتجات الصويا خيارات رائعة عند البحث عن مصادر البروتين المركزة. يمكنك تناول بضع قضمات من بقايا اللحوم من العشاء ، أو الاستمتاع بالبيض المسلوق ، أو تناول بعض الزبادي اليوناني مع الجوز ، أو كوب من الحليب ، أو صنع مخفوق البروتين كطرق مختلفة للاستمتاع بالبروتين الليلي.

كل هذه الخيارات مقبولة تمامًا ، فقط ضع في اعتبارك أنه يجب عليك التركيز على البروتين وتقليل الكربوهيدرات والدهون إلى الحد الأدنى، من المرجح أن يكون تناول وجبة خفيفة غنية بالمغذيات الكبيرة الثلاثة غنيًا بالسعرات الحرارية ويمكن أن يساهم في زيادة السعرات الحرارية وزيادة الوزن.