شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الفول السودانى لاستعادة صحة شعرك.. يمنحك القوة واللمعان ويحمى من التساقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل الفول السودانى فوائد صحية عديدة، خاصة على صحة الشعر، حيث تمنحه القوة واللمعان، لأنه يحتوى على عناصر غذائية مثل الدهون المشبعة والبوتاسيوم والألياف الغذائية، والكربوهيدرات، والبروتين وفيتامين أ، وفيتامين د، وفيتامين ب، بجانب أنه يحتوى على كمية جيدة من معدن الحديد، والزنك.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Drhealthbenefits،فأن تناول حصة من الفول السودانى تسهم في نمو صحة الشعر والحفاظ على لمعانه وتقوية بصيلات الشعر.

وفيما يلى أبرز العوامل التي تجعل الفول السودانى خيارا صحيا لشعرك:1. غني بالطاقة

نظرا لأنه يحتوي 100 جرام من الفول السوداني بالفعل على 567 سعرة حرارية، مما يمنحك الطاقة اللازمة لعملية التمثيل الغذائي.

2. خفض نسبة الكوليسترول

يخفض الفول السوداني الكوليسترول السلبي ويستبدله باستخدام الكوليسترول الإيجابي، حيث يحتوي الفول السوداني أيضًا على أحماض دهنية أحادية التشبع ، مثل حمض الأوليك للوقاية من أمراض الشريان التاجي.

3. مصدر غنى بالبروتينات

البروتينات ضرورية لبناء وصيانة العديد من أنسجة الجسم، مثل العضلات والشعر نفسه، جنبًا إلى جنب مع الفول والعدس والبازلاء.، حيث يحتوى 100 جرام من الفول السوداني على 26 جرام من البروتين ، والتي تشكل بالفعل 52٪ من القيمة اليومية التي يحتاجها جسمك.

4. من مضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة هي مواد تمنع الأكسدة، حيث تكون الأكسدة بحد ذاتها تفاعل كيميائي ينتج عنه جذور حرة ضارة، حيث يحتوي الفول السوداني على هذه العناصر بتركيز عالٍ.

5. غني بالفيتامينات والمعادن

يمكن العثور على فيتامينات مثل فيتامين ب 6 ومركبات فيتامين ب مثل النياسين والريبوفلافين والثيامين داخل الفول السوداني، وكل منهم يساعد في تقوية الشعر.