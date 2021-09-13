شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد نوم القيلولة في منتصف النهار.. يعزز ذاكرتك ويمنحك النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نوم القيلولة من أفضل الطرق الصحية التي تساعدك على الحفاظ على النشاط واليقظة لاستعادة طاقتك في منتصف النهار، في هذا التقرير نتعرف على كيف يمكن أن يساعدك نوم القيلولة أثناء النهار وفوائده لصحتك وكيفية اتباع نوم القيلولة المثالى، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

فوائد نوم القيلولة

قالت ميشيل دريروب، أخصائية علم النفس واضطراب النوم السلوكي بمستشفى كليفيلاند كلينيك، "يمكن أن تساعدك القيلولة على الشعور بالنشاط واليقظة والاسترخاء".

وأضافت أنه بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم، قد تكون القيلولة أثناء النهار جزءًا مجدولًا من خطة العلاج الخاصة بهم، لكن الأشخاص الذين ينامون بصحة جيدة يمكن أن يستفيدوا أيضًا من قيلولة منتصف النهار.

وتشمل فوائد نوم القيلولة

تحسين الأداء

قيلولة قصيرة من النوم أثناء النهار يمكن أن تزيل الشعور بالنعاس، ووجدت دراسات مختلفة أن القيلولة يمكن أن تزيد من اليقظة وتسرع وقت رد الفعل وتحسن قدرات التفكير المنطقي.

تعزيز ذاكرتك

هل تحاول تعلم مهارة جديدة؟ قد تكون القيلولة هي ما تحتاجه وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتعلمون مهامًا جديدة يتذكرونها بشكل أفضل بعد قيلولة قصيرة.

وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين أخذوا قيلولة لمدة ساعة يتذكرون معلومات جديدة أفضل من غيرهم، وتذكر الأشخاص الذين ناموا القيلولة المعلومات أفضل بعد أسبوع.

تساعدك على مواجهة الإحباط

يمكن أن تساعد القيلولة في تخفيف التوتر وقد تؤدي إلى تغيير الحالة المزاجية، أظهرت الأبحاث أنه بعد قيلولة منتصف النهار، يكون الناس أقل اندفاعًا ويمكنهم التعامل بشكل أفضل مع الإحباط.

كم من الوقت يجب أن يكون نوم القيلولة؟

قالت الدكتور دريروب: "بالنسبة لمعظم الناس، قيلولة لمدة 15 إلى 30 دقيقة هي أفضل إستراتيجية للنوم في منتصف النهارهذه فترة طويلة بما يكفي للشعور بالانتعاش، ولكن ليس لفترة طويلة بحيث تنتقل إلى مراحل أعمق من النوم أو تؤثر على نومك في الليلة التالية."

وقالت الدكتور دريروب إن القيلولة الطويلة يمكن أن تسبب مشكلتين:

- خمول النوم، إذا استيقظت من غفوة وأنت تشعر بالترنح يكون السبب ظاهرة تسمى خمول النوم، خاصة إذا نمت لفترة طويلة، فعندما ننام ، نتنقل خلال مراحل مختلفة من النوم. المراحل اللاحقة من النوم أعمق - ويصعب الاستيقاظ منها.

-الأرق، إذا كنت تنام كثيرًا أثناء النهار، فقد يصعب عليك النوم ليلًا ثم تستيقظ متعبًا وتميل إلى أخذ قيلولة طويلة أخرى في اليوم التالي.