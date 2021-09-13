من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالنوبة القلبية الصامتة؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - النوبة القلبية هي حدث صحي خطير يمنع فيه انسداد الشرايين تدفق الدم الكافي للقلب، إلا أنها يمكن أن تحدث دون حتى أن تلاحظ.

والنوبة القلبية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في المملكة المتحدة، ويمكن أن تشمل الأعراض المنتظمة للنوبة القلبية ما يلي: الألم في الصدر، الشعور بالدوار، التعرق، الضيق في التنفس؛ والقيء، بحسب express.

على الرغم من أن ألم الصدر غالبا ما يكون شديدا، إلا أن بعض الأشخاص قد يعانون فقط من ألم خفيف، على غرار عسر الهضم.

وفي بعض الحالات، قد لا يكون هناك أي ألم في الصدر على الإطلاق، خاصة عند النساء وكبار السن والأشخاص المصابين بداء السكري – لذلك قد يكون اكتشاف العلامات المبكرة للنوبة القلبية أمرا صعبا.

ووفقا لدراسة حديثة أجرتها كلية الطب بجامعة هارفارد: “ما يقرب من نصف الأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية لا يدركون ذلك في ذلك الوقت”.

وبحسب الدراسة “لا يتم تشخيص ما يسمى بالنوبات القلبية الصامتة إلا بعد الحدث، عندما يكشف تسجيل النشاط الكهربائي للقلب (مخطط كهربية القلب، أو ECG) أو اختبار آخر عن دليل على تلف القلب”.

إلا أن المرور الخطير للنوبة القلبية غير المعالجة يمكن أن يسبب ضررا لا رجعة فيه للقلب أو يكون مميتا.

كان الباحثون في كلية طب هارفارد يحققون في سبب هذه النوبات القلبية الصامتة، وقد يكون أحد التفسيرات هو تحمل الألم بدرجة أعلى من المتوسط، كما تشير دراسة حديثة.

يعتقد البعض الآخر أن أوضح أعراض النوبة الصامتة عسر الهضم أو آلام العضلات.

وجدت دراسة دنماركية أن واحدة من كل أربع نوبات قلبية قد تظهر بأعراض غير نمطية يمكن التخلص منها بسهولة أو الخلط بينها وبين اضطرابات أخرى.

ناشد معدو الناس بالبحث عن أمثلة مبكرة لعلامات اكتشاف النوبة القلبية قبل مغادرة الحدث الذي يهدد الحياة بعد فوات الأوان.

انزعاج خفيف في صدرك

لا تُعلن النوبات القلبية عن نفسها دائما بالأعراض التقليدية للألم الشديد في الصدر. في الواقع، نصف النوبات القلبية فقط تظهر بهذه الطريقة، كما تقول كلية الطب بجامعة هارفارد.

بدلا من ذلك، قد تشعر فقط بعدم الراحة أو الضغط أو الضيق أو الانضغاط في منطقة الصدر.

يقول الدكتور كينيث روزنفيلد رئيس قسم طب الأوعية الدموية والتدخل في مستشفى ماساتشوستس العام التابع لجامعة هارفارد: “كثير من الناس لا يدركون أنهم يواجهون نوبة قلبية، فإن الأعراض الكلاسيكية لألم الصدر تحدث فقط حوالي نصف الوقت”.

يصف الناس أحيانا أعراض النوبة القلبية على أنها انزعاج أو ضغط في الصدر، بينما يقول آخرون إنهم يشعرون بإحساس شديد وسحق أو ألم عميق شبيه بألم الأسنان.

بعض الأشخاص أقل حساسية للألم من غيرهم، أو قد ينكرون آلامهم ويتركون الأعراض دون علاج.

ومع ذلك، لا يتمتع كل شخص بإحساس جيد بتحمله للألم، ويمكن لمجموعة من العوامل الأخرى (مثل حالتك العاطفية) أن تؤثر على إدراك الألم.

قد يكون الأشخاص المصابون بداء السكري أقل حساسية للألم لأن المرض يمكن أن يؤدي إلى موت الأعصاب (وهي حالة تعرف باسم الاعتلال العصبي السكري)، مما يزيد من الناحية النظرية من خطر الإصابة بنوبة قلبية صامتة.

أثناء النوبة القلبية، يمكن أن يختلف موقع الألم قليلا من شخص لآخر، كما يوضح الطبيب روزنفيلد.

قد تحدث الأعراض في الذراع أو الكتف أو الرقبة أو الفك أو في أي مكان آخر في النصف العلوي من الجسم.

يقول روزنفيلد: “كان لدي مريض يعاني من ألم في شحمة الأذن، وآخر شعر بألم في معصمه”، مشيرا إلى أن الأعراض يمكن أن تنشأ من أي مكان في الجسم ولا ينبغي تجاهل العلامات غير الشائعة.

تشمل الأعراض غير التقليدية الأخرى التي لا ينسبها الناس غالبا إلى النوبة القلبية الغثيان والقيء والضعف.

وبحسب روزنفيلد “ليس هناك شك في أن النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض النوبة القلبية غير التقليدية، ولكن من المهم أن نتذكر أن الرجال يمكن أن تظهر عليهم هذه الأعراض أيضا”.