شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان الشم والكأبة.. أعراض الاضطراب العصبي باركنسون عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض باركنسون هو اضطراب تدريجي في الجهاز العصبي المركزي يتميز بالصلابة وصعوبة في الحركة ويمكن أن يظهر مبكرًا حتى سن 30 عامًا وحتى في الأطفال حتى سن ست سنوات، عادة ما يحدث اضطراب الحركة هذا بسبب تلف الأعصاب في الدماغ يليه انخفاض في مستويات الدوبامين مما يؤدي إلى مثل هذه الأعراض.

ووفقا لتقرير لموقع time now news في معظم الحالات يصيب مرض باركنسون الأشخاص في الستينيات من العمر ومع ذلك، اتضح أنه يمكن أن يظهر في وقت مبكر من سن 30 عامًا وحتى عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات تُعرف هذه الحالة التقدمية المزمنة، المعروفة باسم مرض باركنسون لدى الأحداث.

وفي حالة ظهور أي من الأعراض التالية على طفلك، فقد يكون ذلك علامة منبهة لمرض باركنسون، حيث تلاحظ أن الأعراض الكلاسيكية مثل التصلب والوضعية المنحنية والرعشة يمكن أن تبدأ في الظهور مع مرور الوقت.

كآبة

فقدان حاسة الشم

إمساك

تعب

تقلبات الوزن الشديدة

إفراط في إفراز اللعاب

قلق

أنماط النوم المضطربة

هل هناك أي خيارات علاج متاحة لمرض باركنسون ؟

مرض باركنسون أعراضه منهكة ويمكن أن تؤثر على نوعية الحياة مع مرور الوقت ومع ذلك ، فإن المجموعة الأصغر سنًا هي أكثر حظًا من حيث الإدارة حيث أن تقدمها فيها يكون أبطأ مما هو عليه بالنسبة للمجموعة المسنة من الأشخاص.

التمارين الرياضية الخفيفة

نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة

جراحة الاعصاب

علاج النطق

العلاج البدني

عدم تناول منتجات الألبان

حالة مزمنة لا يوجد علاج لها ويوصي الخبراء ببعض الطرق غير الطبية والطبية لإدارة مرض باركنسون.