شكرا لقرائتكم خبر عن ما مدى فعالية لقاحات كورونا على الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد معركة طويلة ضد فيروس كورونا منذ ظهوره فإن إعطاء اللقاح قد تسبب بالتأكيد في تنفيس الصعداء يمكن لجرعة مضاعفة من حقن فيروس كورونا أن تحد من خطر العدوى وتمنع الفيروس من التسبب في عدوى خطيرة قد تتطلب دخول المستشفى أو تصبح قاتلة ومع ذلك ، في حالة الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة ، هناك عدم يقين بشأن فعالية اللقاح ومقدار الحماية التي سيوفرها، وهو ما سيتم الإجابه عنه في السطور التالية وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا.

هل تحمي اللقاحات الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة؟

يعاني الأشخاص المصابون بضعف المناعة من حالة أساسية تضعف مناعتهم، مما يعرضهم لخطر الإصابة بالعدوى، وجهاز المناعة لدى هؤلاء الأشخاص ليس قوياً بما يكفي لمحاربة الفيروس ومنعه من التسبب في مشاكل صحية خطيرة أولئك الذين يعانون من السرطان وزرع الأعضاء وأمراض التمثيل الغذائي وأمراض المناعة الذاتية ويتناولون الأدوية التي تغير الاستجابة المناعية يندرجون في هذه الفئة هذا يجعل معظم الناس يتساءلون عما إذا كان اللقاح يمكن أن يكون فعالاً عليهم أم لا.

كيف يعمل التطعيم؟

تحتوي معظم اللقاحات التي يتم تناولها حاليًا على مواد من الفيروس عندما تدخل هذه المواد إلى أجسامنا ، تعطي الخلايا تعليمات لخلايانا المناعية لصنع بروتين غير ضار حسب بنية الفيروس بمجرد أن تصنع خلايانا نسخًا من البروتين ، يدمر الجسم المادة الوراثية من اللقاح يخزن جسمنا بنية البروتين في خلايا ذاكرته لمحاربة الفيروس المسبب لـكورونا إذا أصيب في المستقبل في حالة الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، لا يعمل الجهاز المناعي بكفاءة يُعتقد أن الجهاز المناعي قد لا يكون قادرًا على توليد استجابة كافية من اللقاح إنه يثير السؤال عما إذا كان اللقاح يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالعدوى.

هل اللقاحات فعالة على من يعانون من نقص المناعة؟

تشير دراسة أجريت على وجه التحديد على متلقي زراعة الأعضاء إلى أنهم يظهرون استجابة ضعيفة للأجسام المضادة للقاحات فيروس كورونا علاوة على ذلك ، من بين جميع الأشخاص الذين شاركوا في الدراسة ، طور 17 % فقط كمية يمكن اكتشافها من استجابة الأجسام المضادة في حوالي أسبوعين بعد الحصول على الجرعة الأولى من لقاح الرنا المرسال بعد الجرعة الثانية ، كانت استجابات الأجسام المضادة قابلة للاكتشاف في 54 % من المشاركين وجد الباحثون في الدراسة أيضًا أن مرضى الزرع معرضون بشدة لخطر العدوى والنتائج الخطيرة.

ومع ذلك ، من المهم أن نتذكر أن الدراسة أجريت على وجه التحديد على متلقي زراعة الأعضاء قد تكون استجابة الجسم المضاد الناتجة عن اللقاحات لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض نقص المناعة الأخرى مختلفة.

الحاجة إلى جرعة معززة

يعتقد الخبراء في مجال العلوم الطبية أن إعطاء جرعة معززة إضافية للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة قد يقلل من خطر الإصابة بالعدوى والاستشفاء يمكن أن تزيد الجرعة الثالثة من الاستجابة المناعية ومستوى استجابة الجسم المضاد لـفيروس كورونا بناءً على فعالية الجرعة الثالثة ، سيكون من الأسهل ذكر الحاجة إلى الجرعة الرابعة والخامسة بحلول ذلك الوقت ، يعد اتباع جميع القواعد الاحترازية المتعلقة بـكورونا هو الطريقة الوحيدة للحفاظ على سلامتك ارتدِ قناعًا عند الخروج ، وحافظ على مسافة ستة أقدام ، واتبع عادات النظافة الصحية واحصل على التطعيم.