تعرف على اختبار حساسية اللاكتوز وأهمية إجرائه

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القاهرة - سامية سيد - اختبار تحمل اللاكتوز هو اختبار لتشخيص عدم تحمل اللاكتوز، وهو مرض وراثي يكون الأفراد غير قادرين على هضم وامتصاص سكر اللاكتوز في حليب البقر، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبار تحمل اللاكتوز وأهمية إجراءه، بحسب موقع " medicinenet".

ما هو عدم تحمل اللاكتوز؟

عدم تحمل اللاكتوز هو عدم القدرة على هضم السكر في الحليب واللاكتوز يعتبر الحليب مصدرًا مهمًا لتغذية الأطفال وحتى بعض البالغين.

مع تحمل اللاكتوز الطبيعي، يتم تكسير اللاكتوز (هضمه) في الأمعاء بواسطة إنزيم إلى نوعين من السكريات الأصغر (الجالاكتوز والجلوكوز) ثم يتم امتصاصهما في الجسم نتيجة لذلك، لا يصل اللاكتوز عادة إلى القولون.

من ناحية أخرى، في الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز والذين يفتقرون إلى الإنزيم المعوي الذي يكسر اللاكتوز، لا يتم هضم اللاكتوز المبتلع أو امتصاصه في الأمعاء الدقيقة ويصل إلى القولون حيث تستخدمه البكتيريا الموجودة في القولون.

تنتج البكتيريا مواد كيميائية تسبب الإسهال وتنتج الغازات أيضًا قد تحدث آلام في البطن أيضًا.

كيف يتم اختبار تحمل اللاكتوز؟

يتطلب اختبار تحمل اللاكتوز أن يشرب الفرد سائلاً يحتوي على اللاكتوز

في الأمعاء الدقيقة بين الأفراد الذين يتحملون اللاكتوز ، ينقسم اللاكتوز المبتلع إلى جالاكتوز وجلوكوز ثم يتم امتصاصه من الأمعاء ويذهب إلى الدم.

يتم أخذ العديد من عينات الدم على مدار ساعتين بعد تناول اللاكتوز لقياس مستوى السكر في الدم إذا كان تحمل اللاكتوز طبيعيًا ، يرتفع مستوى الجلوكوز في الدم بسبب امتصاص الجلوكوز من الأمعاء إذا كان هناك عدم تحمل اللاكتوز ، فإن مستوى الجلوكوز لا يرتفع.

ما الاختبارات الأخرى التي يمكنها الكشف عن عدم تحمل اللاكتوز؟

يقوم العديد من الأطباء ببساطة بإجراء هذا التشخيص بناءً على تحسين الأعراض عندما يتم حجب اللاكتوز عن النظام الغذائي للمريض والشعور بالضيق عند إعادة تقديمه.

تشمل الاختبارات الأخرى المستخدمة للكشف عن عدم تحمل اللاكتوز اختبار تنفس اللاكتوز والهيدروجين واختبار حموضة البراز، ويستخدم هذا الأخير بشكل أساسي عند الرضع.

هناك أيضًا اختبار جيني يمكنه تحديد ما إذا كان الفرد لديه أم لا يمتلك الإنزيم المعوي المطلوب لهضم وامتصاص اللاكتوز.