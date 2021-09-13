شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علاجات طبيعية فعالة لتخفيف «ألم الأذن» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تؤدي الإصابة بعدوى في الأذن إلى الشعور بالألم وعدم الراحة، وعادًة ما يستوجب العلاج تناول بعض المسكنات لتخفيف الألم مع الأدوية الأخرى والمضادات الحيوية أو قطرات الأذن، وفي الوقت نفسه، تلعب بعض الوصفات البسيطة دورًا في ذلك.

هناك بعض العلاجات الطبيعية المنزلية التي يمكن استعمالها لتخفيف ألم الأذن، لكن إذا استمر الألم أكثر من 48 ساعة، فلا بد من اللجوء إلى الطبيب المختص، حسبما نشر موقع “WebMd”.

1-القربة الدافئة

يمكن وضع قربة أو كيس يحتوي على ماء دافئ وليس ساخنًا على الأذن عدة دقائق، وتكرار الأمر أكثر من مرة خلال اليوم، حيث تساعد الحرارة على تخفيف الألم، وفي بعض الأحيان، يمكن الاعتماد على القربة الباردة أيضًا عن طريق وضع مكعبات الثلج داخلها، وتركها على الأذن بضع دقائق يوميًا.

2-استعمال زيت الزيتون

يعد وضع بعض قطرات من زيت الزيتون داخل الأذن أمرًا آمنًا وفعالاً نسبيًا في تخفيف ألم الأذن، لكن يفضل استشارة الطبيب أولاً، خاصة عند القيام بذلك للأطفال، مع التأكد من عدم سخونة الزيت تجنبًا لحدوث أي حروق أو ضرر.

3-وضعية النوم

تلعب وضعية النوم دورًا في تخفيف ألم الأذن، بحيث يتم رفع الأذن المصابة لأعلى على الوسادة بدلاً من انحناء الرأس لأسفل، فيساعد ذلك على تصريف الأذن بشكل أفضل، كما يمكن استخدام وسائد إضافية في رفع الرأس.

4-الزنجبيل

يتميز الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات، ما يساعد على تقليل ألم الأذن، لذا يمكن وضع قطرات من عصير أو زيت الزنجبيل حول قناة الأذن الخارجية، ولا يجب تمامًا وضع تلك القطرات مباشرة داخل الأذن.

5-الثوم

يحتوي الثوم على مضادات حيوية طبيعية وخصائص مضادة للألم، وبالتالي يمكن هرس فص ثوم جيدًا، وخلطه بزيت الزيتون أو زيت السمسم، ثم وضع الخليط على قناة الأذن لتقليل الألم.