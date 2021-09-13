شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة حيوان أمريكية: 12 غوريلا تخضع للعلاج بعد إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لموقع insider عن اختبار أكثر من اثني عشر غوريلاً في حديقة حيوان أتلانتا إيجابية لفيروس كورونا، تم اختبار الغوريلا بعد ظهور الأعراض عليها، بما في ذلك السعال وإفرازات الأنف وتغيرات في الشهية، ويعالج البعض بأجسام مضادة وحيدة النسيلة ويأمل المسؤولون أن يتعافوا تماما.

وقال مسئولون في المنشأة إن أكثر من اثني عشر من الغوريلا الغربية المنخفضة في حديقة حيوان في أتلانتا أثبتت إصابتهم بكورونا.

في المجموع ، تم تشخيص ما لا يقل عن 12 غوريلا في حديقة حيوان أتلانتا إيجابية بعد ظهور أعراض المرض، بما في ذلك السعال وإفرازات الأنف وتغيرات في شهيتهم ، حسبما قال مسؤولو حديقة الحيوان في بيان وأضاف مسؤولو الحديقة أن المسؤولين في حديقة الحيوان أخذوا عينات من البراز والأنف ، تم اختبارها في مختبر التشخيص البيطري بأثينا.



الغوريلا

وقالت حديقة الحيوان في بيان: "تقوم الفرق بجمع عينات للاختبار لكامل مجموعة الغوريلا في حديقة الحيوان، والتي تضم 20 فردًا يعيشون في أربعة جنود، وستقوم باختبار الغوريلا بانتظام بغض النظر عن وجود الأعراض".

قال الدكتور سام ريفيرا، كبير مديري الصحة الحيوانية في Zoo Atlanta ، إنه يعتقد أن الفيروس قد انتقل لأول مرة إلى الغوريلا من قبل موظف تم تطعيمه بدون أعراض يعتني بهم وقال إن العامل لم تظهر عليه أعراض وكان يرتدي معدات الوقاية الشخصية لكن ثبتت إصابته فيما بعد.

لا يُطلب من موظفي حديقة الحيوان الحصول على اللقاح، على الرغم من أن نسبة عالية من العمال قد تم تطعيمهم، وفقًا لما قاله متحدث باسم حديقة الحيوان ، وقالت حديقة حيوان أتلانتا إن الإصابات حدثت في منطقة بالمنشأة بها احتياطات أمان صارمة لفيروس كورونا، لكنها قالت إنها وضعت تدابير وقائية إضافية ، بما في ذلك أقنعة وبدلات تايفك وبروتوكولات التنظيف المعدلة وزيادة التهوية في مبنى الغوريلا.

بعد تعافي الغوريلا من المرض، ستقوم حديقة الحيوان بتلقيحها باستخدام لقاح Zoetis، وهو لقاح كورونا تم تطويره للاستخدام في الحيوانات، و قامت حديقة حيوان أتلانتا بالفعل بتطعيم بعض أنواعها ، بما في ذلك إنسان الغاب بورني وسومطرة ، ونمور سومطرة ، وأسودها الأفريقية ، ونمرها الغائم.

أخبرت حديقة حيوان أتلانتا لجنة الجزيرة الأمريكية، أن الغوريلا الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة يتم علاجها بأجسام مضادة وحيدة النسيلة ، بما في ذلك أوزي البالغة من العمر 60 عامًا ، والتي تظهر عليها أعراض خفيفة للمرض، وتراقب الفرق عن كثب الغوريلا المتضررة وتأمل في أن تتعافى تمامًا.