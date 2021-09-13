شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تطلق أكبر تجربة فى العالم لاختبار دم للكشف عن 50 نوعًا من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق هيئة الصحة البريطانية NHS أكبر تجربة في العالم لاختبار دم ينقذ حياة الملايين، ويمكنه اكتشاف أكثر من 50 نوعًا من السرطان قبل ظهور الأعراض، ويمكن للاختبار الكشف عن السرطانات التي لا يتم فحصها بشكل روتيني ويمكنه اكتشاف مصدر المرض في الجسم بدرجة عالية من الدقة، بحسب ما نشرت شبكة "sky news" الأمريكية.

ويفحص اختبار "جاليري" الحمض النووي في دم المريض لتحديد ما إذا كان أي منها يأتي من الخلايا السرطانية، ويؤدي التشخيص المبكر للسرطانات إلى زيادة كبيرة في معدلات البقاء على قيد الحياة.

ومن المقرر أن يتم تجنيد حوالي 140 ألف متطوع في ثماني مناطق في إنجلترا لتجربة اختبار "جاليري" المتاح بالفعل في الولايات المتحدة.

وقالت أماندا بريتشارد، الرئيسة التنفيذية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية فى بريطانيا "إن اختبار الدم السريع والبسيط يمكن أن يمثل بداية ثورة في اكتشاف السرطان وعلاجه هنا وحول العالم.

وأضافت "من خلال اكتشاف السرطان قبل ظهور العلامات والأعراض، لدينا أفضل فرصة لعلاجه ويمكننا أن نمنح الناس أفضل فرصة ممكنة للبقاء على قيد الحياة."

ستدعو تجربة NHS أشخاصًا من خلفيات وأعراق مختلفة تتراوح أعمارهم بين 50 و 77 عامًا للمشاركة.

لا يمكن أن يكون لديهم تشخيص السرطان في السنوات الثلاث الماضية.

سيتم أخذ عينات الدم من عيادات الفحص المتنقلة خلال الأسابيع القادمة، في غضون 12 شهرًا، ومرة ​​أخرى في غضون عامين.

يبحث الاختبار عن التغيرات الكيميائية في أجزاء من الشفرة الجينية التي تتسرب من الأورام إلى الدم، وهو أمر تقوم به بعض أنواع السرطان قبل ظهور الأعراض بوقت طويل.

قالت بريتشارد إن الاختبار يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا لاكتشاف 75٪ من السرطانات في مرحلة مبكرة ، عندما يكون علاجها أسهل.لقد كان فعالًا بشكل خاص في العثور على السرطانات التي يصعب التعرف عليها مبكرًا، مثل سرطان الرأس والرقبة والأمعاء والرئة والبنكرياس والحلق.

والاختبار لا يستطيع الكشف عن جميع أنواع السرطان ولن يحل محل برامج فحص NHS مثل تلك الخاصة بسرطان الثدي وعنق الرحم وسرطان الأمعاء.

يقود التجربة مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة ووحدة تجارب الوقاية من السرطان في كينجز كوليدج لندن بالتعاون مع شركة Grail ، التي طورت اختبار جاليري Galleri.

وقال البروفيسور بيتر ساسيني، مدير الوحدة وأحد المحققين الرئيسيين في التجربة: "يمكن أن يغير الاختبار قواعد اللعبة للكشف المبكر عن السرطان، ونحن متحمسون لقيادة هذا البحث المهم يمكن لفحص السرطان اكتشاف السرطانات في وقت مبكر عندما يكون من المرجح أن يتم علاجها بنجاح."

من المتوقع ظهور النتائج الأولى بحلول عام 2023 ، وإذا نجح الاختبار ، فقد يكون قيد الاستخدام اعتبارًا من عام 2024.

وفى بحث سابق ، نُشر في يونيو في مجلة Annals Of Oncology، حلل كيف نجح الاختبار في اكتشاف 2823 شخصًا مصابًا بالسرطان و 1254 شخصًا غير مصاب.

حدد اختبار جاليري بشكل صحيح السرطان في 51.5٪ من الحالات في جميع مراحل المرض ، بمعدل إيجابي كاذب 0.5٪ فقط.

بالنسبة للأورام التي لم يتم فحصها - مثل سرطان المريء والكبد والبنكرياس - كانت القدرة على الحصول على نتيجة اختبار إيجابية أعلى بمرتين (65.6٪) من الأورام التي يتم فحصها ، مثل الثدي والأمعاء وعنق الرحم والبروستاتا السرطانات.

تم الكشف عن حوالي 55٪ من سرطانات الدم وتم التعرف على الأنسجة التي يوجد بها السرطان في 88.7٪ من الحالات.