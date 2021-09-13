الشباب وفقدان الشهية العصبي.. الأسباب والأعراض

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن فقدان الشهية العصبي هو اضطراب أكل يُصيب الشباب بصفة خاصة، لا سيما الفتيات.

وأوضحت الرابطة أن أسباب الإصابة بفقدان الشهية العصبي تتمثل في العوامل البيولوجية والجينية والأحداث الحياتية الصعبة كانفصال الوالدين، بالإضافة إلى التأثر الشديد بنجوم الفن والرياضة والمجتمع والرغبة الشديدة في محاكاة مظهرهم وشكل أجسامهم المثالية.

وتتمثل العلامات الدالة على الإصابة بفقدان الشهية العصبي في المبالغة في الاهتمام بوزن الجسم واحتساب السعرات الحرارية والإفراط في ممارسة الرياضة وتناول الملينات والقيء المتعمد بغرض إنقاص الوزن.

ومن العلامات التحذيرية الأخرى تراجع وزن الجسم رغم النمو وانقطاع الدورة الشهرية لدى الفتيات والاكتئاب والانعزال والوسواس القهري وانخفاض الثقة بالنفس وتراجع تقدير الذات وسرعة الاستثارة والعدوانية.

وفي حال ملاحظة هذه الأعراض ينبغي استشارة طبيب نفسي على وجه السرعة للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتمثل في العلاج السلوكي المعرفي، الذي يهدف إلى تغيير منظور الحياة وزيادة الثقة بالنفس ورفع درجة تقدير الذات من خلال تقبل شكل أجسامهم وعدم عقد مقارنة بينهم وبين المشاهير مع عدم الإفراط عند ممارسة الرياضة أو اتباع نظام غذائي صحي.