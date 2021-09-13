شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم السبعة أيام لخسارة 10 كيلو من وزنك.. أسرع روشتة للتخلص من الدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم السبعة أيام أحد الأنظمة الغذائية المتبعة لإنقاص الوزن في وقت قياسى، حيث يُصنف أنه من أنواع الريجيم الكيميائى الذى يسهم في التخلص من الدهون الزائدة، ويعتمد على نظام غذائى قاسى للغاية.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Healthline، فإن ريجيم السبعة أيام يسهم في خسارة 10 كيلو من وزنك خلال أسبوع فقط، ومن أجل تحقيق هذا الهدف لابد من اتباع الخطوات التالية:

1.تتكون وجبة الإفطار في هذا النظام الغذائي على شريحة من خبز التوست بجانب الخضروات المشوية.

2.يمكنك تناول بيضة مسلوقة فقط أو حصتين على مدار اليوم.

3. عصير الجريب فروت من أبرز العصائر المسموح بها في هذا النظام.

4.يمكنك تناول كميات كبيرة من الفاكهة كوجبة غداء كاملة بديلا للبروتين والأنواع الأخرى.

5.يسمح بتناول الدجاج المشوى والسلطة كوجبة غداء أيضا.

6. تتكون وجبة العشاء من البيض المسلوق وعصير الجريب فروت.

7. يسمح بتناول اللحم الضأنى في هذا النظام لكن لابد أن يكون على طريقة الشواء ولم يضاف اليه اى دهون.

8.يمكنك تناول الأسماك الطازجة أو المعلبة لكن لابد من طهوها بالطريقة الصحية.

9. يسمح بتناول شوربة الكرنب في إحدى الوجبات الغذائية التي تسهم في حرق السعرات الحرارية.

10. الإكثار من تناول المياه على مدار اليوم بما لايقل عن 3 لتر من الماء.

يعتمد هذا النظام الغذائي على تناول أكبر كمية من الخضروات المشوية، مع ممارسة التمارين الرياضية التي تسهم في حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد.