شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات فورية اتخذها عند إصابة شخص بنوبة قلبية.. اعرف الأعراض وانقذ حياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوبة القلبية من الأمراض المهددة للحياة والتي يجب إسعاف المصاب بها فوراً لإنقاذ حياته، فإذا شعرت أنت أو أي شخص بأعراض منبهة لنوبة قلبية، فيجب عليك الذهاب للمستشفى في أقرب وقت ممكن، حيث قد يعني ذلك تعافيًا أفضل من النوبة القلبية ومضاعفات أقل على صحتك، في هذا التقرير نتعرف على خطوات فورية يجب اتخاذها عند إصابة شخص بنوبة قلبية، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

قال مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC) "يصاب حوالي 805 ألف أمريكي كل عام بنوبة قلبية ومن بينهم 605 ألف يصابون بنوبة قلبية للمرة الأولى"، وهذا هو سبب أهمية وضع خطة عمل عندما تصبح الأعراض ملحوظة.

البقاء على قيد الحياة عند الإصابة بالنوبة القلبية يعتمد على التعرف على الأعراض واتخاذ إجراءات فورية.

كيفية الاستعداد للنوبة القلبية

لا يمكنك التنبؤ بموعد حدوث نوبة قلبية ولكن هناك خطوات استباقية يمكنك اتخاذها لتكون مستعدًا.

الخطوة الأولى هي فهم عوامل خطر الإصابة بنوبة قلبية والانتباه إليها.

عادات نمط حياة أفضل تجعل صحة قلبك أفضل

-توقف عن التدخين.

- ابدأ في تناول الطعام الصحي وتطبيق التمارين الرياضية المنتظمة في روتينك اليومي لجعل قلبك أكثر صحة.

-من المهم أيضًا مراقبة صحة قلبك بشكل منتظم، خاصة إذا كان لديك تاريخ عائلي من أمراض القلب، حيث أن معرفة أن أمراض القلب منتشرة في عائلتك يمكن أن يمنحك قدمًا استعدادًا لنوبة قلبية وللتعافي في المستقبل.

-احتفظ دائمًا بالأسبرين في متناول اليد يمكن الوصول إليه في سيارتك أو حقيبتك / محفظتك.

تعلم الإنعاش القلبي الرئوي لأحبائك المعرضين للخطر.

لماذا لا يجب أن تتأخر في الوصول إلى غرفة الطوارئ عند الإصابة بنوبة قلبية؟

قد لا يكون من الواقعي الوصول إلى غرفة الطوارئ في غضون بضع دقائق من الإصابة بأعراض النوبة القلبية ، ولكن من الضروري اتخاذ إجراء فوري.

كلما طال انتظارك عند حدوث النوبة القلبية، زاد الضرر الذي لحق بقلبك.

أعراض النوبة القلبية

تختلف الأعراض من شخص لآخر ، ولكن هذه هي أكثر أعراض النوبة القلبية شيوعًا التي يجب الانتباه إليها:

- ألم مفاجئ متزايد في الصدر وذبحة صدرية.

ينتشر الألم من الفك أو الحلق أو الذراع أو الظهر أو الجزء العلوي من المعدة.

التعرق الغزير أو التعرق البارد.

غثيان / قيء.

دوخة.

ضيق في التنفس.

الشعور بعسر الهضم / الحموضة المعوية.

ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة.

التعب / الضعف الشديد.

شعور ثقيل على صدرك.

تختلف الأعراض أيضًا حسب الجنس لا تعاني العديد من النساء من ألم في الصدر على الإطلاق - فقط آلام في الرقبة أو الفك أو الظهر ، من بين أعراض أخرى