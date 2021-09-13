شكرا لقرائتكم فيديو لا يصدق.. قاتلت لصاً في أميركا فأوقفوها عن العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في حادثة لافتة، اجتاح مقطع فيديو نشرته عاملة في مطعم للوجبات السريعة مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرته عبر حسابها في تيك توك.

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فقد أحبطت الموظفة أراسيلي سوتيلو في ولاية إلينوي الأميركية محاولة سرقة يوم الخامس من سبتمبر الجاري، ونشرت مقطع فيديو عبر تيك توك التقطته للعملية كاميرا كانت مثبتة في الشارع وتداوله الناس بكثرة.

يُظهر الفيديو الذي التقط حوالي الساعة 10:38 صباحا، سوتيلو وهي تعارك لصاً دخل المتجر الذي تعمل فيه وبعد صد ورد أسقطت الموظفة بندقية المهاجم المجهول والتقطتها.

وبينما حاول السارق استعادة سلاحه حمل حقيبة الموظفة بيده وسار بها.

فيما نشرت سوتيلو الفيديو عبر حسابها واجتاح المقطع مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أرفقته بعبارة: "جاء رجل إلى وظيفتي وحاول سرقتي".

كما شاهد المقطع أكثر من 8.2 مليون شخص على TikTok، وأشاد عشرات الآلاف من المعلقين بشجاعة الموظفة.

علقو عملها

أما الغريب في الأمر هو ما أعلنت عنه سوتيلو مؤخراً وهو أنه تم تعليقها من وظيفتها بعد الحادث، وعقب انتشار الفيديو.

فيما نظّمت والدة سوتيلو، سيلفيا أوفييدو، حملات تبرع عبر الإنترنت بعدما أكدت أن ابنتها قد أوقفت عن العمل دون أي تعويض.

وأضافت أن ابنتها قد تعرضت لضرر كبير خصوصا أن اللص قد سرق محفظتها وبداخلها بطاقة الائتمان والهوية، فيما تعرض هاتفها للكسر جراء ما حدث.

حملة تبرعات

وقد جمعت الأسرة أكثر من 10600 دولار، مؤكدين أن تلك الأموال ستستخدم في أتعاب المحاماة.

الجدير ذكره أن هذه ليست المرة الأولى التي يحبط فيها موظف في ذاك المتجر عملية سطو، ففي كانون الأول/ديسمبرمن 2020 ، قاتل ديشاون ريتشاردسون من مدينة روتشستر بولاية بنسلفانيا رجلاً ملثما حاول السرقة أيضاً.