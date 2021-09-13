محمد الفلاح - بطلة مسلسل رعب.. كيم كارداشيان تصدم جمهورها بإطلالة غريبة

الإثنين 13 سبتمبر 2021

ظهرت نجمة البرامج الواقعية كيم كارداشيان بإطلالة جريئة في أسبوع الموضة في نيويورك، إذ ارتدت بدلة وقناع وجه من الجلد بالكامل.



وأثارت كيم رعب الجمهور، عند وصولها إلى فندق ريتز كارلتون في مدينة نيويورك بهذا الزي، الذي غطى جسدها بالكامل، حتى وجهها.

ووفقًا لمجلة "OK" الأمريكية، ارتدت كيم بدلة وقناع زنتاي، وهي لباس ضيق يغطي للجسم بأكمله، ويصنع من النايلون عادةً، حيث تم تغطية مكان عينيها بسوستة.

وأكملت كيم الزي الغريب بقفازات يد من الجلد الأسود وحذاء جلد وجاكيت جلد طويل أيضًا.

وذكرت المجلة أن التصميم تابع لدار أزياء بالنسياجا، ويعتمد على تغطية الجسد بالكامل، إذ لم يظهر أي شيء من كيم سوى شعرها.

وارتدى زوج كيم السابق، مغني الراب كانييه ويست، زيًا مشابهًا في إحدى حفلاته الموسيقية السابقة، مما جعل بعض المعجبين يخمنون أن كانييه وراء هذه الإطلالة.

وعلق آخرون، أن زي كيم يشبه شيئًا يمكن أن يرتديه أبطال مسلسل الرعب American Horror Story (قصة رعب أمريكية).

وافترق الثنائي كيم وكانييه، شهر مارس/آذار الماضي، بعد شهور من شائعات انفصالهما، ويمتلك الثنائي 4 أبناء: نورث وسينت وشيكاجو وPsalm.